Dosar penal la SIIJ: Secția intervine în cazul jurnalistului din Brăila anchetat de DIICOT pentru că și-a făcut meseria (surse)

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a deschis un dosar penal în urma scandalului generat de anchetarea potențial abuzivă a unui jurnalist brăilean de către structura locală a DIICOT.

Dosarul penal de la SIIJ a fost deschis în urma unei plângeri și, potrivit unor surse judiciare, vizează inclusiv efectuarea de percheziții informatice fără încuviințarea judecătorului de drepturi și libertăți și compromiterea mijloacelor materiale de probă. Procurorii SIIJ trebuie să verifice și acuzațiile legate de amenințările adresate de un procuror DIICOT jurnalistului Alin Cristea, de la debraila.ro, înainte de deschiderea dosarului penal care îl vizează pe jurnalist.

În urmă cu două săptămâni, și Inspecția Judiciară a confirmat, pentru stiripesurse.ro, că s-a sesizat din oficiu în acest caz, urmând să cerceteze eventuale abateri disciplinare săvârșite de procurorii DIICOT. Reacția Inspecției Judiciare a venit după mai multe articole de presă, inclusiv un comunicat al unor ONG-uri care au atras atenţia, într-o scrisoare deschisă adresată conducătorilor principalelor instituții din justiție, printre care președintele CSM Bogdan Mateescu, inspectorul-șef Lucian Netejoru, procurorul general Gabriela Scutea și ministrul justiției Cătălin Predoiu, asupra faptului că jurnaliştii de investigaţie sunt hărţuiţi.

Motivul oficial al anchetei și reacția jurnalistului

DIICOT a anunțat în luna ianuarie că a început urmărirea penală a ziaristului brăilean Alin Cristea (redactor-șef DeBraila.ro) pentru o presupusă pornografie infantilă. Parchetul anunță că a ridicat telefoanele, computerele și tabletele ziaristului și ale redacției.

Totul a plecat de la un articol publicat pe 24 decembrie 2021. În acel articol, Alin Cristea a publicat un clip video în care se vedea cum un localnic a bătut și batjocorit un tânăr de 17 ani, pe care ulterior l-a dezbrăcat și l-a abandonat pe un câmp. În urma apariției articolului, presupusul agresor a fost reținut, apoi arestat preventiv. Cazul tânărului batjocorit a devenit public în 24 decembrie 2021, iar imaginile publicate de DeBraila.ro arată cum acesta a fost bătut, iar agresorul a urinat pe el. Agresorul îl acuza pe adolescent că ar fi avut o relație cu soția sa. Judecătoria Brăila a decis în 11 ianuarie arestarea preventivă pentru 30 de zile a presupusului agresor.

Jurnalistul a denunțat o încercare de intimidare a procurorilor, pe motiv că ar fi documentat fapte ale acestora și ale șefilor poliției locale. „DIICOT mi-a confiscat toate computerele, care conțineau inclusiv documentări despre procurori și polițiști. Este o încercare de intimidare, nu am trăit niciodată așa ceva. Nu e vorba despre nici o pornografie infantilă, noi am publicat imagini care arată agresarea unui tânăr de 17 ani, iar imaginile erau blurate. Noi am protejat identitatea acelui minor, nu am dezvăluit identitatea lui și am blurat imaginile ca să nu poată fi recunoscut. Articolul l-am publicat în interes public, pentru ca agresorul să fie prins și pedepsit. E o absurditate să fiu acuzat de pornografie infantilă”, a declarat Alin Cristea pentru G4Media.ro.

Presiuni anterioare din partea DIICOT

Ulterior, în presă au apărut dovezi cu privire la faptul că jurnalistul a fost amenințat recent de un procuror DIICOT, după ce l-a criticat pe șeful Poliției Brăila.

Potrivit publicației Libertatea, pe 20 decembrie 2021, procurorul DIICOT Brăila Dan Sarău l-a contactat pe WhatsApp pe jurnalistul Alin Cristea, șeful publicației debraila.ro. Magistratul l-a lăudat pe șeful poliției, pe care ziaristul îl criticase. Sarău i-a spus jurnalistului că greșește, că ar fi trebuit să vorbească cu șeful poliției, care e „un tip profesionist, foarte serios și foarte discret”. Și că lucrează „pro bono” ca șef de poliție, că nu are decât împuternicire pe funcție. Procurorul DIICOT i-a subliniat ziaristului, în mesajele de pe WhatsApp, că șeful poliției cooperează bine cu Parchetul și că e bine văzut „de instituțiile partenere”, fără să explice care sunt acestea.

Și în mesaje, și în articolele care au urmat, ziaristul a rămas la argumentele sale. Comandantul poliției, comisarul-șef Dorin Condruz, a fost schimbat după zece zile de la acest dialog. La o săptămână după schimbarea șefului poliției, DIICOT a pornit o anchetă referitoare la ziarul care-l criticase pe comandantul IPJ. Cu mandat de la judecător, procurorii le-au confiscat ziariștilor calculatoarele și telefoanele.

Dan Sarău, procurorul DIICOT care l-a mustrat, înainte de percheziții, pe ziarist, a fost vreme de 9 ani șeful structurii teritoriale Brăila a DIICOT. Acum este procuror în cadrul aceleiași structuri, coleg cu procurorul Manuela Bogdan, cea care instrumentează dosarul împotriva publicației. DIICOT are doi procurori în Brăila: Sarău și Bogdan.

„Soția lui Sarău este polițistă, angajată în IPJ, și subordonata lui Condruz. Așa poate oamenii înțeleg mai bine de ce procurorul îl certa pe jurnalist în legătură cu articolele critice la adresa comisarului-șef Condruz”, a explicat o sursă din Brăila pentru Libertatea.