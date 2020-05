Dosare penale, la Cluj, pentru 43 de persoane cu adeverinţe false, în contextul pandemiei COVID-19

Împotriva a 43 de persoane au fost înregistrate, în cursul lunii mai, dosare penale pentru adeverinţe false în contextul pandemiei de COVID-19, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, potrivit Agerpres.

Citește și: CTP, reacție după decizia CCR: ‘Oamenii s-au relaxat și totul depinde de gena dacică, aia despre care se spunea că ne protejează’

"În cursul lunii mai 2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca au fost înregistrate un număr de: - 24 dosare penale în care se desfăşoară urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. şi uz de fals, prev. de art. 323 C.pen., respectiv un număr de - 19 dosare penale în care se desfăşoară urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art. 326 C.pen., constând în aceea că în cursul lunii aprilie 2020, cu ocazia controalelor efectuate de către lucrătorii de poliţie, privind respectarea de către populaţie a măsurilor de prevenire şi combatere a răspândirii bolii COVID-19, un număr de 43 de persoane au prezentat drept document justificativ al deplasării în spa?iile publice, adeverinţe de la angajator falsificate", se arată într-o informare a instituţiei amintite.

Potrivit sursei citate, activităţile procesuale efectuate în cursul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de Procedură Penală şi au drept scop administrarea probatoriului pentru a se constata dacă există sau ne temeiuri de trimitere în judecată, demers judiciar desfăşurat cu respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale, printre care şi prezumţia de nevinovăţie.