Dosarul nuclear iranian: Preşedintele Macron salută deschiderea SUA şi se oferă drept 'mediator onest'

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat joi disponibilitatea reafirmată a SUA de a se angaja în relaţia cu Iranul, şi-a oferit serviciile în calitate de mediator onest şi a afirmat că Arabia Saudită şi Israelul trebuie, în ultimă instanţă, să fie implicate într-un fel sau altul în acest dosar, transmite Reuters preluat de agerpres.

"Trebuie să finalizăm, într-adevăr, o nouă negociere cu Iranul", a declarat de la Paris preşedintele Macron, într-o conferinţă virtuală organizată de think tank-ul american Atlantic Council.



"Voi face tot ce îmi stă în putinţă pentru a sprijini orice iniţiativă din partea SUA de a relua un dialog şi voi fi aici ... Am fost aici şi am fost disponibil acum doi ani şi acum un an şi jumătate pentru a încerca să fiu un mediator onest şi un mediator angajat în acest dialog".



În 2018, fostul preşedinte Donald Trump a retras SUA din acordul nuclear iranian, conceput pentru a limita programul atomic al Iranului în schimbul relaxării sancţiunilor internaţionale impuse regimului de la Teheran, şi a reimpus sancţiuni. Succesorul său, preşedintele Joe Biden, a declarat că dacă Iranul va reveni la respectarea strictă a acordului, SUA vor proceda similar.



Preşedintele francez Emmanuel Macron a mai afirmat că a sosit timpul pentru o nouă negociere deoarece Iranul este mai aproape de producerea unei arme nucleare şi, de asemenea, este nevoie să fie luate în considerare programul său de rachete balistice şi promovarea stabilităţii regionale.



În 2019, preşedintele Franţei a făcut eforturi diplomatice pentru a readuce Washingtonul şi Teheranul la masa negocierilor şi pentru stabilirea de parametri în vederea unor discuţii viitoare mai cuprinzătoare.



Conform informaţiilor furnizate de mai mulţi oficiali europeni şi diplomaţi occidentali, Marea Britanie, Franţa şi Germania au propus o abordare secvenţială pentru ca Iranul să revină la respectarea cadrului negociat în schimbul unor beneficiilor economice. Nu este însă clar dacă Washingtonul va ridica sancţiunile înainte ca Iranul să revină la respectarea strictă a acordului din 2015.