Dotare de ultimă generație la Spitalul de Boli Infecțioase: examinare imagistică la plămâni în doar 6 secunde

Un examen imagistic de plămân se poate face în doar 6 secunde cu noul computer tomograf care a intrat în dotarea Laboratorului de Radiologie şi Imagistică al Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara, a fost pus în funcţiune cel de-al doilea computer tomograf. Aparatul, de ultimă generaţie, vine în completarea dotărilor deja existente în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică al unităţii sanitare, permiţând furnizarea unor servicii medicale complete, la standarde înalte.

Noul CT are 128 de detectori care contribuie la scurtarea timpului de investigare, dar şi o rezoluţie ridicată a imaginilor obţinute în urma scanării.

“Dincolo de obiectivul pe care ni l-am stabilit, acela de a dezvolta şi moderniza Laboratorul de Imagistică şi de a-l transforma într-un Centru de Excelenţă care să aibă aparatură modernă şi fiabilă, pandemia ne-a arătat necesitatea dotării cu încă un CT. Numărul scanărilor a crescut în acea perioadă exponenţial. Am fost nevoiţi să facem zeci de evaluări zilnic la pacienţii cu leziuni pulmonare. Practic, scanarea bolnavilor cu COVID-19 ne oferea informaţiile necesare «încadrării în boală», adică puteam spune cât de mare era afectarea pulmonară. La un moment dat, am avut şi o situaţie de criză, când, din cauza utilizării intensive, la capacitate maximă, aparatul a cedat şi, timp de câteva zile, până când am reuşit să schimbăm piesa defectă, evaluările imagistice au fost transferate spitalelor suport”, a declarat conf. dr. Diana Manolescu, director medical la Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara.

Noul computer tomograf premite scanarea tuturor zonelor corpului, oferind şi posibilitatea de evaluare a patologiei vasculare pulmonare şi periferice.

Datorită timpului foarte scurt de expunere, în medie sub 10 secunde, de exemplu, pentru un CT de torace fără substanţă de contrast, aparatura poate fi utilizată şi în cazul persoanelor cu insuficienţă respiratorie care au dificultăţi în a-şi menţine respiraţia pe perioada investigaţiei.

“Un timp de scanare mai redus înseamnă o doză mai mică de iradiere, datorită protocoalelor low dose şi ultra low dose. Examinarea cu doză redusă înseamnă, de fapt, scăderea cu aproape 70 la sută a iradierii la care este expus un pacient în timpul investigării, păstrând însă aceeaşi calitate a imaginii. Şi acest aparat este prevăzut cu softul de procesare care permite inclusiv o analiză volumetrică a nodulului pulmonar sau măsurarea severităţii BPOC-ului, putându-se realiza astfel detecţia precoce a riscului de cancer”, a precizat Diana Manolescu.

Noul computer tomograf funcţionează, deocamdată, într-o construcţie modulară specială, acreditată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, amplasată în curtea spitalului.