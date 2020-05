Două baraje au cedat în Michigan - Mii de persoane au fost evacuate

Câteva mii de persoane au primit miercuri ordinul să evacueze o regiune situată în centrul statului Michigan, după revărsarea a douăă baraje, care alimentează temeri cu privire la inundaţii ”istorice”, au anunţat autorităţile din acest stat situat în nordul Statelor Unite, relatează AFP.

Ploi puternice înregistrate în ultimele zile au provocat breşe în baraje la Edenville şi Sanford şi au antrenat o creştere bruscă a nivelului apelor râului Tittabawassee, care trece pe la marginea Midland, un oraş cu 41.000 de locuitori, situat la 200 de kilometri nord de Detroit.

Aproximativ 10.000 de persoane care locuiesc în apropierea râului au fost îndemnate să se refugieze în centre de primire de urgenţă.

”Anticipăm un nivel istoric al apei”, declara marţi seara guvernatoarea din Michigan, Gretchen Whitmer, care a declarat starea de urgenţă în această regiune.

Centrul oraşului Midland ar putea fi inundat de ape, care ar putea urca până la trei metri, a avertizat ea într-o conferinţă de presă.

Această catastrofă intervine în contextul în care Michigan este unul dintre statele cele mai afectate de pandemia covid-19.

Guvernatoarea a cerut persoanelor evacuate să poarte mască de protecţie şi să respecte gesturi barieră, pentru a evita contaminări cu noul coronavirus în centrele de primire.

Serviciile meteorologice (NWS) au emis un buletin de alertă cu privire la revărsări bruşte de-a lungul râului, valabil până miercuri seara (ora locală), avertizând că situaţia este ”deosebit de periculoasă”.

Grupul chimic Dow - al cărui sediu social se află la Midland, a anunţat implementarea unor măsuri împotriva inundaţiilor şi închiderea instalaţiilor situate în zona de risc.

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări pe Twitter că Executivul supraveghează ”de aproape inundaţiile în centrul Michiganului”.

”Rămâneţi în siguranţă şi ascultaţi oficialii locali”, le transmite el locuitorilorîn acest mesaj.

