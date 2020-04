Două comune din Bihor au efectuat, timp de 2 zile, dezinfecţii aeriene cu peroxid de hidrogen

Comuna bihoreană Ineu a fost survolată luni de un elicopter care a dispersat asupra celor trei sate aparţinătoare peroxid de hidrogen, ca măsură de prevenire a răspândirii virusului Covid-19, a declarat, pentru AGERPRES, primarul localităţii, Dumitru Togor.

O acţiune similară a avut loc duminică în comuna Oşorhei, potrivit Agerpres.ro.

Potrivit edilului comunei Ineu, acţiunea a început luni la ora 7 şi a durat circa patru ore, fiind pulverizat peroxid de hidrogen peste toate cele trei sate: Ineu, Husasău de Criş şi Botean.

"Noi avem o comunitate foarte mare de romi, aici, comparativ cu alte comune. În prezent nu avem niciunul infectat, dar avem izolaţi. Şi mai aşteptăm mulţi care trebuie să vină acasă din străinătate. Comunitatea de romi numără peste 2.000 de suflete. În Ineu avem până la 1.500 de romi, vreo 480 în Husasău şi alţi 200 în Botean. Iar populaţia totală în comuna noastră este de circa 5.000 de cetăţeni. Dacă nu facem nimic, ne trezim ca la Suceava sau în alte locuri critice. Ne descurcăm foarte greu cu ei. Şi organele de poliţie se plâng. Nu stau toţi la domiciliu, nici cei autoizolaţi, e foarte greu cu ei," a declarat, pentru AGERPRES, primarul Togor.

Edilul a menţionat că pentru această acţiune de dezinfecţie s-au consultat cu conducerea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Bihor. Primăria locală a cheltuit pentru această acţiune suma de 26.655 lei, cu TVA inclus, şi va efectua în viitorul apropiat şi alte dezinfecţii pe străzi, dacă vor găsi soluţiile necesare, care, în prezent, sunt dificil de achiziţionat.

Primarul acestei comune, Ioan Pop, a confirmat, pentru AGERPRES, că într-adevăr, având heliport pe teritoriul comunei, au luat legătura cu conducerea firmei şi au solicitat această acţiune, după ce în prealabil s-au informat la DSP Bihor şi au decis printr-o hotărâre a Comitetului de Urgenţă.

"Ei chiar aveau postat pe SEAP ofertele, am luat preţurile de acolo şi am comandat peroxid de hidrogen, cu concentraţie mai mare decât apa oxigenată normală. Am stropit ieri, duminică, de la ora 9 până la ora 13, peste cele cinci sate aparţinătoare. Le-am transmis locuitorilor să nu iasă din case, mai ales că nu se pleca la serviciu şi nici la biserică. S-a pulverizat peste zonele locuite, undeva la 3-4 metri deasupra caselor. Ne-am interesat şi am aflat că virusul ăsta persistă şi în aer, şi când cade molecula de apă oxigenată imediat îl distruge", a precizat primarul.

În comuna Oşorhei, comunitatea de romi înregistrează 85 de familii la Oşorhei şi 64 în satul Cheriu. Edilul comunei a spus că aceştia "sunt mai disciplinaţi decât românii". Pe cei din autoizolare îi supraveghează atât poliţia locală, care îi verifică de trei ori pe zi, cât şi chiar preotul locului. În Oşorhei sunt 21 de izolaţi şi 65 de aparţinători.