Două conferinţe internaţionale organizate de AEP la Sinaia, pe tema egalităţii votului şi a alegerilor libere

Peste o sută de invitaţi străini şi români urmează să participe la cele două conferinţe cu tematică electorală organizate la Sinaia în perioada 3-6 mai, informează Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) prin intermediul unui comunicat.

Este vorba despre conferinţa ştiinţifică cu tema "Egalitatea votului", organizată de AEP în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), şi Conferinţa internaţională a AEP cu tema "Alegeri libere, parlamente şi formarea naţiunii".Conform sursei citate, cele două conferinţe reunesc specialişti de marcă ai domeniului electoral, reprezentanţi ai organismelor electorale de pe toate continentele şi ai unor prestigioase organizaţii de profil, precum: Comisia de la Veneţia; Institutul Internaţional pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală (International IDEA); Fundaţia Internaţională pentru Sisteme Electorale (IFES); Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP); Asociaţia Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB); Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa - Biroul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE - ODIHR) şi Centrul Internaţional pentru Studii Parlamentare (ICPS).Conferinţa "Egalitatea votului", programată în perioada 3 - 4 mai, este a doua întâlnire de acest fel organizată în România în parteneriat cu Comisia de la Veneţia, după cea din octombrie 2015, care a avut ca temă "Codificarea Dreptului Electoral"."Reuniunea din acest an este consacrată egalităţii votului, unul dintre principiile de bază ale patrimoniului electoral european şi care reprezintă o condiţie sine qua non a asigurării unor alegeri democratice", a informat AEP.Tema conferinţei "Alegeri libere, parlamente şi formarea naţiunii", desfăşurată pe 5 şi 6 mai, rezonează cu sărbătorirea în acest an a 100 de ani de la naşterea României Mari."Conferinţa internaţională a AEP urmăreşte două obiective: să evidenţieze, în anul Centenarului Marii Uniri, importanţa alegerilor libere din 1919 pentru primul parlament al României Mari; să permită invitaţilor schimbul de experienţă şi de bune practici în ceea ce priveşte organizarea unor alegeri libere şi corecte", reiese din comunicat.