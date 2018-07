Două persoane au fost ARESTATE PREVENTIV în dosarul 'Cocaină pentru VIP-uri': O a treia a primit arest la domiciliu

Doi tineri, Adrian Cărbunescu şi Vincius Andrei Damian, au fost arestați preventiv și altul, George Gheorghiu, a fost plasat în arest la domiciliu, vineri seara, în dosarul drogurilor pentru vedete, decizia, care nu este definitivă, fiind luată de magistrații Tribunalului Prahova.

Potrivit portalului instanțelor, judecătorii de la Tribunalul Prahova au decis, vineri, să admită propunerea procurorilor DIICOT Ploiești în cazul a doi tineri reținuți, inițial, pentru trafic de droguri de risc și de mare risc și au dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

În cazul celui de-al treilea tânăr, instanța a dispus arestul la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Totodată, acesta nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpaţi, dar nici cu suspecţi sau martori din dosar.

Decizia nu este definitivă și are drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, scrie mediafax.ro.

Cei trei tineri au fost reținuți joi seara, în urma mai multor audieri la sediul DNA Ploiești, într-un dosar de trafic de droguri de risc și de mare risc.

Joi, la sediul DIICOT Ploiești au fost audiați creatorul de modă Răzvan Ciobanu, care are calitatea de suspect și stilistul Raluca Bădulescu. Cei doi nu au făcut declarații la ieșirea din sediul Parchetului. Vineri, a fost audiat manelistul Elis Armeanca, acesta declarând, la ieșire, că are calitatea de martor, dar și Carmin Ionescu, fiul liderului trupei Direcţia 5, Marian Ionescu. Marian Ionescu, liderul trupei Direcţia 5, are calitate de martor în dosar.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că cele trei persoane pentru care s-au luat măsuri restrictive furnizau cocaină și cannabis unor persoane publice din București și județele limitrofe, la prețuri cuprinse între 50 de lei și 100 de euro.

Iată minute ședinței de judecată:

”(…) admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul de urmărire penală nr. 111/D/P/2018 cu privire la inculpaţii CĂRBUNESCU ADRIAN şi DAMIAN ANDREI VINICIUS. (…) dispune arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.07.2018 până la data de 11.08.2018, inclusiv, a inculpaţilor: - CĂRBUNESCU ADRIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc, (…) DAMIAN ANDREI VINICIUS, fiul pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc (…) şi trafic de droguri de mare risc. (…) Dispune punerea în libertate a inculpatului GHEORGHIU GEORGE, de sub puterea ordonanţei de reţinere emise la data de 12.07.2018 în dosarul nr. 111/D/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti (…) dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de inculpatul GHEORGHIU GEORGE, pe o perioadă de 30 de zile (…) În temeiul art. 221 alin. 2 C.pr.pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul GHEORGHIU GEORGE are următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a judecătorului de cameră preliminară ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice cu coinculpaţii din prezenta cauză: CĂRBUNESCU ADRIAN şi DAMIAN ANDREI VINICIUS, cu suspecţii din prezenta cauză: NESTOR BARBARA , ARDELEAN ALISSA-ELENA , ARMEANCA DANIEL CONSTANTIN BARBU MARIAN ALEXANDRU, CIOBANU MIHĂIŢĂ RĂZVAN, DAFINA ALEXANDRU DANIEL IONESCU CARMIN MIHAI, MIHAI AIDA GEORGETA şi ŞTEFAN ROBERT CRISTIAN şi cu martorii din prezenta cauză: BĂDULESCU RALUCA şi IONESCU MARIAN (cu excepţia celor care sunt rude sau afini), direct sau indirect, pe nicio cale. (…)”, conform portalului instanţelor de judecată.”