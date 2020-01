Două persoane, soț și soție, au fost rănite, în urma unei explozii într-un bloc din Dâmbovița: Toți locatarii au fost evacuați

Două persoane, soț și soție, au fost rănite, miercuri, în urma unei explozii într-un bloc din orașul Fieni, județul Dâmbovița. Toți locatarii au fost evacuați, anunță MEDIAFAX.

Potrivit ISU Dâmbovița, explozia din blocul din Fieni nu a fost urmată de incendiu și s-a produs în bucătăria unui apartament.

„S-au evacuat locatarii din imobil. O persoană din apartamentul afectat are cu arsuri la nivelul capului, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital. Soția victimei, care era paralizată, a fost evacuată de pompieri și preluată de un echipaj SMURD. Soția are atac de panică, iar soțul are arsuri la nivelul feței și toracelui, dar nu grave”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

La fața locului sunt și reprezentanți ai societății de distribuție a gazelor, care analizează situația.

Potrivit primelor verificări, structura imobilului nu a fost afectată, însă la bucătăria apartamentului a fost dislocată fereastra o mică parte dintr-un perete interior.