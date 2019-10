Două săptămâni grele pentru Bogdan Olteanu - Apărarea sa e că martorii nu sunt credibili - 'Din politică am plecat sărac, la DNA am pășit cu datorii'

Un procuror DNA a cerut, joi, pedeapsa maximă ce se poate da pentru fapta de trafic de influență în cazul fostului deputat PNL Bogdan Olteanu, apărarea sa constând în potențarea negativă a martorilor dar și în referiri la logică și la lipsa de substanță a probelor procurorilor.

Avocatul lui Olteanu a explicat în fața judecătorului Georgiana Iorguța că ”părinții săi și el nu au dat declarații pentru că nu înțeleg să răstoarne garanția principiului de nevinovăție”.

”Toți martorii sunt șase. Ei au cunoștință direct sau indirect de fapta cercetată de DNA. Observați că Sorin Ovidiu Vântu și alți martori și-au adaptat declarațiile în raport cu obiectul dosarului.

A plecat de la suma de un milion de euro și a ajuns la suma de două milioane de dolari. Trei dintre acești martori vin și spun că declarațiile de la DNA nu era chiar ce trebuia.

Singura persoana care spune că Olteanu a pretins suma de un milion de euro este SOV. Olteanu nu a negat întâlnirea și nici discuția despre Mihaiu. El neagă că la acea discuție unde erau doar cei doi a cerut vreodată vreo suma de bani”, a spus avocatul în apărarea lui Olteanu.

Avocatul susține în fața judecătorului că ”din convorbirea din mediul ambiental nu rezultă nimic din cele susținute de martori”.

”Planează suficiente suspiciuni cu privire la loialitatea probelor procurorilor astfel ca ar trebui să dați putere probanta probelor administrate în instanță. Cerem astfel astăzi achitarea lui Bogdan Olteanu în baza temeiului care prevede că fapta nu există”, a conchis avocatului fostului politician.

În fața judecătorului a vorbit și Bogdan Olteanu. Pe ton scăzut, dezamăgit, fostul politician a explicat că nu muncește de când există dosarul penal și că nu dorește decât să se termine afacerea judiciară în care a fost agățat de procurorii anticorupție

”Nici n-am cerut și nici n-am primit vreo propunere financiară de la domnul Vântu. Nici nu am primit vreodată vreo suma de bani de la Eftimie. Totul a fost o discuție oficială pe care nu am negat-o și nu o neg pe tema domnului Mihaiu. Mulți oameni au avut păreri și propuneri. Și alți oameni îl susțineau”, a explicat Olteanu.

El a mai spus că ”deciziile se luau la guvern”. ” Domnul Mihaiu era susținătorul unei politici ecologice. Domnul Tăriceanu a ales această variantă. Se vorbește de sume uriașe de bani. Eu am plecat din politică fără niciun ban și am pășit pe ușa DNA cu datorii la bănci”, a mai explicat Olteanu.

”Se vorbește de o casa la Snagov dar eu am datorii. Domnul Vântu nu avea afaceri în Delta Dunării, nu are nimic acolo. De ce ar fi dat milioane de euro pentru guvernatorul Deltei Dunării? A spus domnul Vântu că toate funcțiile se luau doar pe bani și că fără bani nu mișca nimeni.

Nu există o logică a acestui dosar și a acestor acuzații. Mă bucur că terminăm astăzi, a fost o perioadă grea. Știu că nu am fost chemat sa spun ca nu e o perioada... Am trei specializări și nu am putut să practic nicio meserie din cauza acestui dosar. Sper ca aceasta perioada să treacă și să pot să îmi văd de cele ce urmează”, a încheiat Olteanu.

Judecătorul a amânat pronunțarea unei decizii în acest dosar pentru 17 octombrie.