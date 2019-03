Dovada că Alianţa USR-PLUS nu a fost sabotată politic la BEC: Cine a votat împotrivă (surse)

USR şi PLUS au anunţat joi că BEC că a respins, "în mod abuziv", cererea de înscriere în competiţia pentru alegerile europarlamentare a Alianţei 2020 USR PLUS, sub pretextul că Dan Barna şi Dacian Cioloş nu ar figura ca preşedinţi ai partidelor pe care le conduc în Registrul partidelor politice. Cele două partide au denunţat o conspiraţie PSD-ALDE, însă voturile din cadrul Biroului Electoral Central arată altceva.

Biroul Electoral Central este compus din 16 membri - 5 judecători de la ÎCCJ, aleşi prin tragere la sorţi, 3 reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente şi 8 reprezentanţi ai partidelor care au cel puţin un europarlamentar. Surse din cadrul BEC au declarat pentru STIRIPESURSE.RO că toţi cei cinci judecători au votat împotriva Alianţei USR-PLUS, inclusiv Geanina Arhir, judecătoare care a făcut parte din completul care l-a condamnt anul trecut pe Dragnea. În favoarea alianţei au votat doar reprezentanţii PNL, Pro România, PLUS şi un reprezentant al AEP. Votul final a fost de 11 la 4.

Judecătorii din BEC sunt Georgeta Negrilă – preşedinte, Mirela Vişan – locţiitor preşedinte, Geanina Arghir, Alina Macavei şi Anca Alexandrescu. Reprezentanţii AEP sunt Constantin Mituleţu-Buică – preşedinte AEP, Marian Muhuleţ - vicepreşedinte AEP şi Zsombor Vajda - vicepreşedinte AEP. Reprezentanţii partidelor sunt Cristian Ene – PNL, Daniela Călin – ALDE, Răzvan Pavelescu – PSD, Viorica Stoica - PRODEMO (partidul înfiinţat de Cătălin Ivan), Dora Szilagyi – UDMR, Valentin Trofin – Pro România, Tiberiu Petrescu – PLUS, Mihai Mustăciosu – PPU (partidul lui Dan Voiculescu, din care face parte Maria Grapini).

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, a anunţat că va ataca la ÎCCJ decizia Biroului Electoral Central. Ţinând însă cont de faptul că toţi cei cinci judecători din BEC au votat împotriva alianţei, este puţin probabil ca alţi judecători de la ÎCCJ să aibă altă opinie.

