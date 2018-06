DOVADA că Liviu Dragnea îl COPIAZĂ pe Traian Băsescu: Mitingul CĂMĂȘILOR ALBE e replica celui istoric din 2012, făcut de PDL - VIDEO

Potrivit informaţiilor STIRIPESURSE.RO, la mitingul PSD de sâmbătă, social–democraţii vor ieşi în piaţă să scandeze împotriva abuzurilor din justiţie.

Conform normelor stabilite de conducerea PSD, fiecare judeţ va avea stabilit un sector din Piața Victoriei și îşi va face o pancartă cu numele judeţului. Fiecare grup de zece oameni va purta un steag tricolor, iar participanţii trebuie să poarte tricouri albe şi pancarte cu mesaje.

Citește și: Simona Halep a făcut ravagii la Roland Garros! A bătut-o fără drept de apel pe Elise Mertens și și-a asigurat un cec impresionant

Pentru ca toate detaliile să fie clare, toţi şefii de organizaţii judeţene PSD vor fi prezenţi vineri, la Bucureşti, iar adunarea pentru miting se va da de la ora 18.

Hainele albe nu sunt însă pentru prima data folosite în cadrul unui miting politic. În iulie 2012, PDL a organizat un miting de susţinere a lui Traian Băsescu şi faţă de acţiunile USL, uniune formată la acea vreme din PNL şi PSD. Printre participanţii la protest se afla şi Mihai Răzvan Ungureanu, cel care a şi sugerat albul drept culoare reprezentativă a mitingului.

Citește și: Schimbare radicală la România TV! Ce se va întâmpla cu postul de marţi, 5 iunie

"Imbracati-va in alb, culoare apolitica si simbolica in aceste momente de murdarie!", spunea Ungureanu atunci în manifestația din Piața Revoluției.

De altfel, fostul premier şi preşedinte al PSD, Victor Ponta, a făcut referire de nenumărate ori la o evidentă apropiere între Liviu Dragnea şi Traian Băseascu. Dragnea, fost la PD, a fost acuzat de Ponta că i-a copiat toate metodele și le aplică în PSD.

Citește și: EXCLUSIV! Fondatorul Rise Project, Paul Radu răspunde acuzațiilor Elenei Udrea și povestește și ce repercusiuni au existat după publicarea anchetei cu afacerile lui Liviu Dragnea din Brazilia

"Prietenul la nevoie se cunoaste / si hotul striga cel mai tare “hotul” : cand a vazut ca “prietenul Liviu” are probleme in PSD Traian Basescu i-a “imprumutat” niste parlamentari ca sa il ajute sa recastige controlul / acum poate intelegeti de ce in timpul mandatelor lui Basescu o mana nevazuta a intervenit mereu in ajutor cand Dragnea avea probleme cu Teldrum sau cu alte afaceri necurate", spunea Victor Ponta, în urmă cu câteva zile.