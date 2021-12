DOVADA că STIRIPESURSE.RO a avut dreptate: Gigi Becali a fost infectat cu SARS-COV-2

Pe 18 septembrie 2020, STIRIPESURSE.RO a ales să publice informația pe care redacția o deținea de mai multe zile: Gigi Becali a fost infectat cu SARS-COV-2. Nu doar el, ci și alți membri ai familiei sale, printre care și mama sa.

Patronul FCSB a ales, imediat după publicarea informațiilor, să dezmintă veridicitatea articolului STIRIPESURSE.RO. Becali a declarat, la acea vreme, că el nu a fost infectat, doar mama fiind cea care s-a îmbolnăvit de COVID-19. La mai bine de un an de la eveniment, latifundiarul din Pipera a recunoscut că STIRIPESURSE.RO a avut informațiile corecte și că a fost infectat.

„Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu.

Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis «Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori». Nu purtam mască și am fost atacat de virus... Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID”, a declarat Gigi Becali.