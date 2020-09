Gigi Becali s-a infectat cu COVID-19: Misterul DISPARIȚIEI din spațiul public

De aproape 3 săptămâni, Gigi Becali a dispărut din spațiul public. Milionarul a făcut botezul primei sale nepoate în secret total, fără showul cu care obișnuise opinia publică. Apoi, Becali nu a mai fost văzut în spațiul public și nici măcar nu a mai avut frecventele sale intervenții telefonice la televiziunile de sport.

STIRIPESURSE.RO a aflat, din surse medicale și apropiate latifundiarului din Pipera, că acesta s-a infectat cu noul coronavirus. Deși deține o clinică de oncologie, Becali a refuzat să fie tratat în spital, iar echipele medicale s-au deplasat la vila sa din Pipera.

Aceleași surse au confirmat reporterilor STIRIPESURSE.RO că și mama lui Gigi Becali, Alexandrina, a fost infectată cu COVID-19. Cei doi s-ar fi vindecat, însă medicii le-au recomandat să evite, momentan, orice interacțiune cu alte persoane.

De altfel, Becali a contestat, initial, existența COVID-19, iar ulterior a spus că el nu se va infecta și că nu va purta mască. La botezul nepoatei sale, Becali și familia sa au fost în biserică fără masca obligatorie în spațiile închise.

”Cu măştile, ca să ştie toată lumea. Eu nu pun mască. De ce? Nu că nu respect regula. Eu am, şi recunosc şi ăştia de la Ministerul Sănătăţii, că clinica lui Becali de oncologie e cea mai bună din România. Şi dacă am doctor specialist şi îmi spune: Domnul Becali... Şi nu fac propagandă împotriva... Doar spun ce îmi spun mie doctorii. Eu fac ce spun doctorii mei. Pui mască, scade oxigenul, scade imunitatea. Nu pun mască, să nu scadă oxigenul, să nu scadă imunitatea. Covid: vitamina C, vitamina D, zinc. Da, asta înseamnă covid, vitamina C, vitamina D, zinc. Fă-le p-astea şi ai terminat cu covid.

Ce, Dumnezeu l-a făcut pe Dumnezeu cu mască? L-a făcut fără mască. Dacă nici ei n-au încredere în putearea lui Dumnezeu și Iisus…oamenii ar zice că nu mai are putere Biserica, Sfântul Maslu, cum să poarte un ierarh mască? Fetele mele poartă mască, cred. Și nevasta mea poartă mască. Eu nu port mască pentru că eu mă duc la Sfântul Maslu și la Liturghie în fiecare zi. Și dacă mă duc acolo, nu se apropie toate miliardele de coviduri de mine.

Virusul n-are putere la noi. De ce? Pentru că noi suntem țară ortodoxă. Ne îmbolnăvim, ne îmbolnăvim. Cine se îmbolnăvește se duce la doctor. Noi avem în ADN nostru avem Sfânta Liturghie în sânge. Ne protejează Dumnezeu și nu murim de Covid.”, spunea, înainte să se infecteze, la Antena 3, Gigi Becali.