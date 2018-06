Dovlecelul - beneficii pentru sănătate. Trei reţete simple şi delicioase de încercat acasă

Dovlecelul are o serie de beneficii pentru sanatate, asa ca e indicat sa il introducem in alimentatia noastra. Gustos si sanatos, acesta poate fi ingredientul de baza pentru retete simple si rapide, scrie exquis.ro.

Dovlecelul contine o serie de vitamine precum B1, B6, C, vitamina A si vitamina K. De asemenea, in continutul dovlecelului se regasesc si o serie de minerale precum cupru, magneziu si fier. Fiind bogat in cantitatea de apa continuta, dovlecelul are proprietati diuretice, stimuleaza detoxifierea organismului si totodata regleaza tranzitul intestinal.

Reteta de spaghete cu dovlecei si ciuperci

Ingrediente pentru 4-5 portii:

½ kg de spaghete

½ kg de ciuperci taiate felii

2 dovlecei – taiati felii, iar apoi feliile taiate pe jumatate sau in 4, in functie de dimensiunile acestora

2/3 cana de mazare

2 catei de usturoi, taiati felii

2 crengute de cimbru

sare de mare si piper negru, dupa gust

1/3 cana de parmezan ras

¼ cana de smantana

Intr-o cratita mare, pune spaghetele, ciupercile, dovleceii, mazarea, usturoiul, cimbrul si 4 ½ cani de apa, asezoneaza apoi cu sare si piper si lasa sa fiarba la foc mediu.

Dupa ce apa clocoteste, se lasa focul mic si se gateste in jur de 8-10 minute, adica pana cand pastele sunt gatite si apa se evapora. Se incorporeaza smantana si parmezanul, iar apoi se opreste focul si se serveste imediat, potrivit doc.ro.

Reteta de frittata de dovlecel cu parmezan

Ingrediente pentru 4 portii:

1 lingura de ulei de masline

1 catel de usturoi, maruntit

2 cani de felii subtiri de dovlecel

4 oua mari

2 albusuri de ou

¼ lingurita de sare

¼ lingurita de piper

½ lingurita de rozmarin maruntit

60 g de parmezan ras

Preincalzeste cuptorul. Intre timp, incinge uleiul intr-o tigaie si caleste usturoiul. Adauga apoi dovlecelul si gateste-l timp de 5 minute, amestecand ocazional. Asezoneaza cu putina sare si piper. Intre timp, bate ouale cu cele 2 albusuri suplimentare, adauga rozmarinul si asezoneaza cu sare si piper. Toarna amestecul de oua peste dovlecelul din tigaie si gateste in jur de 3 minute, adica pana cand ouale capata o textura mai ferma. Toarna parmezanul deasupra si introdu la cuptor frittata. In 3-4 minute, ar trebui sa fie gatita.

Pune frittata intr-o farfurie, apoi taie-o in 4, ca pe pizza, si servste-o calda sau rece.

Reteta de salata calda de paste, cu somon si dovlecel

Ingrediente pentru 4 portii:

2 dovlecei

1 catel de usturoi

2 cani de rosi cherry taiate pe jumatate

3 frunze de busuioc

4 linguri de ulei de masline extravirgin

1 lingura de otet balsamic

1 lingurita de oregano uscat

sare si piper dupa gust

350 g de paste (pot fi pene, orecchiette sau orice paste preferi)

4 fileuri de somon

Pune, intr-o oala, apa cu sare la fiert. Fierbe in aceasta apa, dupa ce da in clocot, feliile de dovlecel. Scoate dovlecelul dupa ce este fiert si pune-l intr-un bol mare, alaturi de usturoiul feliat, rosiile cherry, busuioc, 3 linguri de ulei de masline, otetul balsamic si oregano. Amesteca totul folosind miscari lente. Asezoneaza cu sare si piper si lasa bolul deoparte.

Gateste apoi, in aceeasi apa, si pastele – fierbe-le cu 2 minute mai putin decat scrie pe ambalaj. Scurge apoi pastele si pune-le in bolul cu legume.

Incinge apoi o tigaie la foc mediu. Unge fileurile de somon cu lingura de ulei de masline ramasa, dar si cu sare si piper. Asaza fileurile in tigaie, acopera tigaia si gateste-le 3-4 minute. Intoarce apoi fileurile si pe parta cealalta. Dupa ce somonul e gatit, imparte salata in 4 farfurii, apoi asaza cate un file de somon in fiecare farfurie, peste salata.