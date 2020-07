Dr. Adina Alberts: 'Haideți împreună cu mine să câștigăm un mediu sănătos, un climat social corect, un ambient curat, sănătos, cinstit'

Dr. Adina Alberts le răspunde celor care au criticat-o după ce a vorbit despre situaţia primarului Sectorului 1. Aceasta afirmă că un om care munceşte şi agoniseşte, iar acest lucru îl spune din postura cuiva care s-a ridicat prin muncă. Adina Alberts face apel la români să i se alăture şi să lupte pentru "un mediu sănătos în care să înflorim ca entități, un climat social corect în care să ne creștem pruncii, un ambient curat, sănătos, cinstit, cu repete corecte la care să ne raportăm".

"L-am “arătat cu degetul” pe primarul Tudorache pentru că “nu a reușit” în cei 56 de ani ai săi să-și pună un acoperiș deasupra capului, deși a ocupat funcții importante în ultimele decenii. Conform declarației de avere, nu are nici un ac cu gămălie pe numele său.

Unii l-au aplaudat și m-au criticat că eu nu văd în sărăcie o virtute. SĂRĂCIA NU E O VIRTUTE... Și dacă pe mine nu mă credeți, vedeți ce afirmă prelații Bisericii Ortodoxe. De cele mai multe ori sărăcia este delăsare, lene, puturoșenie, indolență ... Din păcate în România zilelor noastre sărăcia înseamnă și neputință. Și pentru acest lucru lupt din răsputeri pentru ca bătrânii noștri să fie respectați, persoanele cu handicap să fie asistate eficient de societate, iar bolnavii să beneficieze de toată asistența necesară. Pentru asta am înființat Asociația Dr Adina Alberts. De asta plătesc pensii private lunare, unor număr de 5 vârstnici din țară, venituri prin care le dublez practic pensiile pentru tot restul vieții lor. De asta am scris GHID DE SĂNĂTATE URBANĂ, și v-am oferit gratuit acces la varianta ebook a cărții!

*

Revenind însă la puturoși și mincinoși...

UN OM CARE MUNCEȘTE, AGONISEȘTE! Și punct! O casă, o mașină, sau extrapolând, o vacă, păsările din bătătură, un cal, câteva oi sau câteva hectare de pământ.

Voi, cei care îmi condamnați realizările și nivelul de trai pe care îl am, aflați că tot ceea ce am realizat, am realizat prin muncă, muncă și iar muncă. Nu m-am născut în puf iar banii nu îmi creșteau în copac. N-am moștenit, n-am furat, nu mi-a dat nimeni, nimic, niciodată. Am învățat, am fost premiantă, am învățat iar, am fost olimpică, am învățat și mai mult și am fost bursieră în toți anii de facultate.

Deși nu trebuie să dau explicații nimănui, eu o s-o fac, din respect pentru cei care mi-au fost alături atâția ani, adică pentru mare majoritate dintre dumneavoastră.

Am muncit, am investit în mine, am încercat să iau ce-i mai bun de la oamenii pe care i-am întâlnit în viață. Mi-am ales modele de urmat perfecționându-mă mereu, atât în carieră cât și ca OM.

*

Îmi amintesc cu duioșie de momente din studenție în care eu și prietena mea cea mai bună, Anca, împărțeam un cremvurst și o roșie uneori, pentru că în rest mâncam zacuscă.

Nu am avut o viață ușoară, de aceea, atunci când m-am căsătorit nu am amestecat lucrurile. Mi-am văzut de studiu și de meserie. Am folosit toate vacanțele mele pentru a ajunge la Congrese, prelegeri sau cursuri internaționale. Mi-am supărat profesorii cu insistențele mele de a pleca mereu și mereu la traininguri în străinătate. Unii chiar m-au “pedepsit” ulterior. Dar nu mi-a păsat pentru că am știut că ceea ce fac este pentru propria mea evoluție.

La 27 de ani am aflat că NU EXISTĂ NU SE POATE. Ulterior acest lucru s-a transformat în TOTUL ESTE POSIBIL! Înțelegeți?! Fară negații!

Și așa a fost. Tot ceea ce am realizat ulterior conștientizării acestui adevăr, a fost tocmai pentru că am înțeles asta.

*

Mereu am fost aproape de oameni. Profesia mea este în consens cu acest atribut al meu. Iar de câțiva ani, mai ales de când am dat naștere unui copil, am devenit foarte dornică să ajut chiar și dincolo de medicină, să mă implic, să aduc contribuția mea la mai binele social.

Eu sunt ceea ce vedeți aici, iar intențiile mele sunt cele pe care vi le-am spus. Nu am nevoie nici de averi, nici de titulaturi pentru că îmi place să cred că deja am suficiente realizări. Nu depind de nimeni, nu am parteneri dubioși, nu am făcut și nu fac afaceri cu nimeni, nici măcar cu propriul meu soț. Sunt un om corect, complet, dedicat. Ce nu am însă, niciunul dintre noi nu are, este un mediu sănătos în care să înflorim ca entități, un climat social corect în care să ne creștem pruncii, un ambient curat, sănătos, cinstit, cu repete corecte la care să ne raportăm. Și dacă și dvs vă doriți aceste lucruri, haideți împreună cu mine, să ni le câștigăm!", scrie dr. Adina Alberts pe Facebook.