Dr. Leahu: Piaţa serviciilor stomatologice aproape s-a triplat în utlimii ani

Piaţa serviciilor stomatologice aproape s-a triplat în ultimii cinci ani, dar rămâne extrem de fragmentată şi fragilă, iar ceea ce s-a întâmplat anul acesta, odată cu pandemia, a confirmat lipsa de putere a industriei, a declarat, pentru AGERPRES, Ionuţ Leahu, CEO şi fondator Clinicile Dentare Dr. Leahu.

"Piaţa serviciilor stomatologice a crescut foarte mult în ultimii ani, aproape s-a triplat în ultimii 5 ani. Rămâne, însă, extrem de fragmentată şi fragilă. Dacă ne uităm la analiza realizată de Coface pentru 2019, vom vedea că peste 4.200 de companii din domeniu, dintre cele aproximativ 5.000 analizate, au cifra de afaceri de până în 100.000 euro, deci majoritatea jucătorilor nu au forţă de dezvoltare şi nu există coeziune, unitate în domeniul nostru. Ceea ce s-a întâmplat anul acesta, odată cu pandemia, a confirmat lipsa de putere a industriei noastre. A fost vizibil încă din momentul în care a apărut Ordonanţa Militară, care a oprit activitatea stomatologică şi a permis doar tratarea urgenţelor. În acea perioadă, aproximativ 200 de companii şi-au desfăşurat activitatea din 15.000 de entităţi. Fiind foarte bine pregătiţi, noi am putut să ne continuăm activitatea, dar am realizat că am fost singura reţea de clinici stomatologice din domeniul privat care a fost deschisă pentru urgenţe pe toată durata pandemiei", a spus Ionuţ Leahu.

Clinicile Dentare Dr. Leahu şi-au desfăşurat activitatea neîntrerupt în 6 judeţe, fiind reavizate de DSP-urile de judeţ, de multe ori după criterii diferite de la un judeţ la altul. Nevoia de tratamente stomatologice de urgenţă a fost reală - aproximativ 7.000 de persoane au contactat clinicile şi au fost tratate 2.000 de urgenţe în perioada Stării de Urgenţă.

"Am observat şi faptul că a început să se înţeleagă din ce în ce mai bine ideea de a lucra în echipe mari şi importanţa dotării cu mai multe scaune stomatologice. Procedurile de siguranţă prevăd o perioadă de timp între programările pacienţilor, astfel că, dacă nu eşti pregătit cu mai multe scaune pentru a avea timp să realizezi toate măsurile de siguranţă, atunci activitatea este mult afectată. Într-o concluzie, domeniul nostru a fost scuturat de un eveniment ca pandemia, însă există o conştientizare mai mare a nevoii de unitate, de consolidare şi de dezvoltare a infrastructurii stomatologice pentru binele pacienţilor", a afirmat Ionuţ Leahu.

Întrebat cu privire la măsurile luate de stat în contextul pandemiei, Ionuţ Leahu a declarat că autorităţile române au acţionat în primul rând în panică în luna martie şi, cumva, au fost foarte preocupate să nu fie lăsate în afara reacţiilor întregii lumi.

El a subliniat că deciziile au fost luate ca o reacţie sincronizată cu ceea ce se întâmpla în alte ţări şi nu neapărat privind cu atenţie la situaţia reală din România.

"Cred că aceasta a fost o mare problemă. Am văzut reacţii de panică şi un stat complet nepregătit pentru o pandemie. De asemenea, am resimţit o trecere continuă de la o criză la alta, de la criza dezinfectanţilor, la criza materialelor de protecţie, la criza medicilor, la criza paturilor de ATI. Brusc, toate deficienţele sistemului sanitar s-au transformat în prioritate şi au necesitat rezolvarea imediată. Sunt foarte multe probleme care, cu siguranţă, erau cunoscute dinainte de pandemie, dar acestea nu au fost atât de importante pentru autorităţi până în aceste momente. M-a surprins concentrarea exclusivă pe această problemă sanitară, lăsând celelalte probleme de sănătate fără suficientă atenţie, exact cum s-a întâmplat şi în cazul sănătăţii orale a românilor. Realizarea tratamentelor stomatologice doar în regim de urgenţă pentru o lună şi jumătate a demonstrat acest lucru, iar aceasta a venit, oricum, pe fondul unei situaţii dezastruoase a sănătăţii dentare la nivel naţional, ceea ce, evident, va atrage, după sine, urmări. Acum, când avem un vârf de 10.000 de infectări pe zi, am demonstrat că reuşim să ne protejăm atât pacienţii, cât şi pe noi, personalul medical, având zero transmiteri de la pacient la medic sau de la medic la pacient. Este clar că am fi putut lucra la fel de bine şi de corect şi atunci când în ţară erau doar 200 de infectări pe zi", a explicat Ionuţ Leahu.

Fondatorul Clinicilor Dentare Dr. Leahu susţine că măsurile economice au ajutat din perspectiva posibilităţii de a susţine o echipă de 350 de angajaţi, din care doar o treime au fost activi odată cu restricţionarea domeniului.

În ceea ce priveşte viitorul, Leahu a afirmat că "cea mai mare provocare pentru noi, toţi, va fi criza economică, pandemia trecând în plan secund".

"Atunci când mare parte din populaţie se va afla în situaţia de a avea venituri mult mai mici sau în scădere, vor apărea dorinţa şi nevoia şi mai mare de a lucra în continuare şi de a produce venituri. În caz contrar, va fi necesară protecţia socială din partea statului, altfel ar putea apărea o combinaţie a crizei economice şi a mişcărilor sociale. În domeniul nostru, ne aşteptăm să existe o deschidere mai mare pentru consolidare", a adăugat Ionuţ Leahu.

Potrivit acestuia, compania şi-a bugetat o creştere şi pentru anul următor, iar aceasta va veni în urma investiţiilor majore pe care a continuat să le facă chiar şi în plină pandemie.

"Bunele noastre practici şi măsurile de protecţie ne-au demonstrat clar faptul că suntem un centru unde în primul rând pacientul este în completă siguranţă. Chiar dacă probabil numărul de pacienţi la nivel de industrie va scădea, adică vor fi mai puţini cei care îşi vor reface dantura, noi ne aşteptăm să creştem şi anul viitor. Estimăm atât creşterea cifrei de afaceri, cât şi a numărului de pacienţi unici. Strategia noastră de business cuprinde dezvoltarea pentru anii următori. Este ceea ce am învăţat şi mai mult în perioada pandemiei - că este necesar să construim în continuare infrastructură stomatologică în România. Astfel, ne dorim să continuăm să dezvoltăm clinici stomatologice care să poată să rămână deschise în condiţii de criză", a menţionat Ionuţ Leahu.

În opinia sa, cel mai potrivit cuvânt prin care poate descrie evoluţia grupului din anul 2020 este "confirmare".

"De fapt, anul acesta a reprezentat confirmarea muncii noastre dinaintea şi din timpul pandemiei. Ni s-a confirmat că am fost pregătiţi din toate punctele de vedere să facem faţă acestei perioade grele şi să le oferim pacienţilor noştri sănătate reală. Un alt nivel de confirmare a venit şi din partea investitorilor care, într-o primă etapă, ne învestiseră cu încredere încă din decembrie 2019, în procesul de tranzacţionare a obligaţiunilor pe care le-am emis pe Sistemul Alternativ al Bursei de Valori Bucureşti, accesând suma de 10 milioane de lei pentru dezvoltare. În luna noiembrie a anului acestuia, confirmarea s-a tradus şi prin tranzacţia pe care am încheiat-o cu Morphosis Capital, alături de care ne vom extinde în continuare. Toate acestea sunt confirmarea valorii pe care am reuşit să creăm de-a lungul timpului şi a încrederii pe care am dezvoltat-o", a afirmat fondatorul clinicilor dentare menţionate.

Nu în ultimul rând, acesta a precizat că la începutul anului 2020, compania îşi propusese obiective de creştere, dar aşteptările legate de acest aspect s-au diminuat mult.

"Totuşi, am reuşit să creştem şi anul acesta, ceea ce consider că este o adevărată performanţă, în condiţii grele şi total atipice - în luna aprilie, când am funcţionat doar pentru urgenţe, am realizat 5% din obiectivul propus, pandemia a venit şi cu o mărire de costuri şi, în acelaşi timp, a împins şi mai mult digitalizarea unei categorii de activităţi (de exemplu, pentru realizarea proiectului de la Londra am lucrat 100% digital - atât comunicarea dintre echipe, cât şi deciziile luate au fost realizate în mediul online), am avut oraşe carantinate etc. În aceste condiţii, am reuşit să deschidem Centrul de Excelenţă regional Iaşi şi Implant Expert Liverpool Street, prima noastră clinică din afara ţării, la Londra, şi să ne extindem prezenţa la Sibiu, prin preluarea pachetului majoritar al unei clinici locale cu vechime de 25 de ani. Într-un cuvânt, ne-am atins cu succes şi obiectivele de investiţii", a mai arătat Leahu.

Potrivit sursei citate, extinderea naţională a reţelei de clinici stomatologice va continua în 2021, prin deschiderea centrelor proprii sau prin sistemul de parteneriate, iar cele mai concrete sunt deschiderile celor două centre aflate în proces de amenajare - respectiv cele din Cluj şi Ploieşti. În acest context şi echipa va continua să crească în 2021, estimările actuale mizând pe o dezvoltare cu 50% a acesteia.