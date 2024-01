Dr. Lucian Eva: Copiii sunt un miracol în viaţa părinţilor şi un miracol în propria lor viaţă

Copiii sunt un miracol în viaţa părinţilor şi un miracol în propria lor viaţă, afirmă managerul Spitalului Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi, dr. Lucian Eva.

"Copiii au o forţă vitală fantastică. Ei reuşesc să treacă prin nişte intervenţii chirurgicale sau prin nişte boli cu o seninătate a lucrurilor şi cu o înţelepciune de care mulţi dintre adulţi nu sunt capabili. Operaţiile, cel puţin din punctul meu de vedere, la copii mici, fac ca echipa medicală să fie mult, mult mai atentă la toate detaliile care privesc intervenţia chirurgicală. Copilul nu este un adult în miniatură. Copilul are particularităţi din punct de vedere fiziopatologic. Aşa că orice gest medical trebuie să aibă o acurateţe şi un rafinament al gesturilor pentru a-i ajuta cât mai mult spre vindecare", a explicat conf.univ.dr. Lucian Eva.

Acesta a declarat, pentru AGERPRES, că fiecare intervenţie făcută unui copil reprezintă o reuşită datorată experienţei personalului medical, mai ales că în România nu există supraspecializare în neurochirurgie pediatrică.

"În România, şi mai ales în Regiunea de Nord Est, este relativ deficitar actul medical neurochirurgical la copii. În ţară avem câteva spitale de neurochirurgie pediatrică, unul dintre ele fiind la Bucureşti. În Iaşi este doar un departament în cadrul Spitalului pentru copii 'Sfânta Maria'. În cazurile complexe, copiii ajung la spitalul nostru, unde se depun toate eforturile pentru a-i ajuta, spunem noi, datorită expertizei specialiştilor de avangardă şi tehnologiei de ultimă oră care să-i poată ajuta în aceste momente ale vieţii lor", a explicat dr Lucian Eva.Declaraţiile au fost făcute în contextul în care, în primele zile ale acestui an, neurochirurgii ieşeni au extirpat o tumoră cerebrală, pacientul fiind un copil de 3 ani din Galaţi. El a fost adus la spital deoarece părinţii erau îngrijoraţi că nu mănâncă, avea vărsături, se deplasa cu dificultate şi avea o stare de somnolenţă permanentă."Începutul anului 2024 vine pentru echipa medicală pe care o conduc cu o nouă reuşită pentru că, în prag de sărbători, am operat un copil de aproximativ trei ani, cu o tumoră cerebrală mare, de aproximativ 4 cm diametru, care îi punea viaţa în pericol. Am intervenit în urgenţă la acest copil şi am reuşit să scoatem în integralitatea ei această tumoră. Evoluţia lui a fost bună. Este un copil extrem de vioi, extrem de tenace", a declarat dr. Eva.La această unitate medicală, în cursul anului 2023 au fost internate peste 10.000 de persoane din toată ţara, printre care şi 32 de persoane din străinătate. Printre cei 10.000 de pacienţi de la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi circa 200 au fost copii, 15 dintre ei fiind diagnosticaţi şi operaţi din cauza formaţiunilor tumorale.