Dr.Adina Alberts: Am trăit o situație uluitoare!

Medicul Adina Alberts relatează pe pagina personală de facebook o situație specială pe care o denumește ca fiind ”uluitoare”. Ea susține că a găsit un om întins pe o pătură în stradă care părea total neajutorat și cu mari probleme de vreme ce ar fi vrut să vorbească și nu putea. A chemat Poliția Locală pentru a lua măsuri, dar la venirea Poliției Locale oamenii din zonă i-au spus că este vorba de un caz pierdut de vreme ce omul își face veacul pe acolo și acest lucru e știut și de autorități.

Medicul s-a revoltat și susține că așa ceva nu ar trebui să existe în sectorul 1 al Capitalei pentru că e vorba de oameni, oameni care ar trebui ajutați de instituții specializate aflate în subordinea primăriei.

”Am trăit vineri, la prânz, o situație uluitoare! Când am plecat, am trecut pe lângă un banner stradal care promovează noul GHID (N. Ghid de Sănătate Urbană) pe care l-am scris! Mi-au coborât ochii pe caldarâm și am dat de o imagine șocantă.

Un om stătea întins pe jos, pe o pătură, clar în dificultăți după sunetele animalice pe care le scotea când încerca să zică ceva!

Am oprit mașina, nu am putut să trec nepăsătoare. Am filmat câteva secunde și am trimis video către prietenii mei medici urgentiști, cu rugămintea să-mi spună ce să fac ca să-l ajut. Sfaturile au venit la unison: Poliția Locală trebuie să intervină prima oară!

Drept urmare am apelat Poliția Locală a Sectorului 1, mai precis pe unul dintre șefi. Au ajuns în circa 15 minute de la apel. Inițial au trecut pe lângă noi - nu au zărit omul și au plecat. Am sunat din nou și i-am rugat să revină, eu așteptându-i în stradă.

În momentul în care a ajuns Poliția, după ce am stat mai bine de 30 minute lângă acest om, o doamnă de la restaurantul de alături a ieșit țipând către polițiști: „Nu vă bateți capul! Omul ăsta e aici de un an! L-a văzut și domnul primar (n. Dan Tudorache)! Noi îi dăm mâncare, cafea, țigări! Chiar dacă îl luați, el vine înapoi!”.

Poftim?!?

Deci domnul Dan Tudorache știe că există astfel de cazuri și permite angajaților de la Asistența Socială să „doarmă în papuci”? Cum adică „vine înapoi”?! Păi, ce este el, CÂINE?! Nu sunt reguli, nu sunt protocoale, oamenii ăștia, care sunt clar BOLNAVI, chiar nu sunt ajutați deloc?!”, susține dr.Adina Alberts pe pagina sa de Facebook.