Dragnea a mai scris o lege: Cartea verde a românilor de pretutindeni

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat miercuri, într-o vizită de lucru în Craiova, că a elaborat un proiect de lege denumit „Cartea verde a românilor de pretutindeni” prin care se oferă românilor fără cetățenie posibilitatea să se angajeze mai ușor în România.

„Cartea verde a romanilor de pretutindeni este e un model folosit si in alte tari, le da posibilitatea romanilor fara cetatenie romana si care traiesc in jurul tarii, in special in Moldova, dar nu numai, le vom crea conditii usoare sa intre pe piata de munca. Le va crea posibilitatea sa munceasca in Romania cu niste proceduri extrem de simple si avand avantaje si cei care-i vor angaja pentru ca nu e bariera limbii, vorbesc limba romana”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a depus recent în Parlament legea împotriva dublului standard, de sancționare a firmelor care aduc în România produse de o calitate îndoielnică și a scris și o lege pentru mame în sensul posibilității desfășurării de activități economice independente în perioada în care primesc indemnizația de creștere a copilului.