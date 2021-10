Dragnea, despre OUG privind amnistia: 'Dăncilă m-a întrebat ce părere am, că ea crede că trebuie să existe un moment zero'

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea, a afirmat că fostul premier Viorica Dăncilă i-a spus când erau împreună cu familiile într-un weekend pe Valea Prahovei că doreşte să dea o OUG privind amnistia.

Dragnea susţine că a replicat că este decizia ei, după care Dăncilă şi-a schimbat atitudinea despre acest subiect.

El a declarat, duminică seara, la Kanal D, că “şi-a luat-o cu vârf şi îndesat” cu OUG 13.

“Cu OUG 13 eu mi-am luat-o cu vârf şi îndesat. (...) Nu am fost în guvern, toată a fost asumată sau pusă în braţele mele şi cu ea am rămas până în ziua de azi. Ca şi cum eu eram singurul care a gândit-o, am făcut-o, am moşit-o, am modificat-o, am aprobat-o, numai exista nimeni altcineva. Nu cred că dintre premieri cineva a fost fortaţ să facă ceva. Mihai Tudose poate să spună dacă i-am spus vreodată să adopte o ordonanţă de genul ăsta sau de amnistie sau de graţiere”, a precizat Dragnea.

Acesta a afirmat că Viorica Dăncilă a venit cu propunerea de amnistie.

“În ceea ce priveşte Viorica Dăncilă, această doamnă premier în februarie sau martie 2018 eram pe Valea Prahovei cu familiile, într-un weekend, ningea şi m-a rugat să facem câţiva paşi seara şi mi-a spus că e hotărâtâ să adopte OUG privind amnistia şi m-a întrebat ce părere am. E decizia ta. A zis că ea crede că trebuie să existe moment zero în România. E decizia ta şi te rog să te hotărăşti dacă o dai sau nu. Aia a fost discuţia despre amnistie după care am înţeles că şi-a schimbat atitudinea”, a precizat fostul lider PSD.