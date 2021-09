Dragnea, despre relația cu Grindeanu: 'Din momentul în care a fost la Iohannis acasă, ceva în el s-a schimbat iremediabil'

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea dă detalii despre relaţia cu Sorin Grindeanu, premierul care a fost dat jos prin moţiune de cenzură iniţiată şi votată de propriul partid. „Din momentul în care a fost la Iohannis acasă, ceva în el s-a schimbat iremediabil. Nu mai puteam duce o discuţie la capăt”, afirmă Dragnea.

„În momentul în care a fost acasă la Iohannis, la Sibiu, cu soţia lui, dus de Paul, de atunci, Sorin şi-a schimbat privirea. Nu m-a deranjat pe mine... A început să devină foarte, foarte neimplicat în activitatea guvernamentală. Mulţi miniştri îmi spuneau asta, cel care venea foarte des şi îmi spunea asta era Mihai Tudose, care era ministru, cred că la Economie, şi îmi spunea: „Dom-le, nu mai discută cu noi”, a afirmat Liviu Dragnea duminică, la Realitatea Plus.

Dragnea a precizat că a vrut să îl ajute pe Grindeanu ”să-şi construiască o carieră politică foarte bună”.

„Am încercat de foarte multe ori să discut cu Sorin. Eu poate am greşit. Eu eram dispus să-l ajut să-şi construiască o carieră politică foarte bună, am crezut foarte mult în acest băiat. Cred că am greşit, dar eu vă spun cu sinceritate – poate nu mă ajută că spun asta - duceam discuţia până la un punct, de la un moment încolo pare că ceva îl ţinea să vorbească. Nu ştiu dacă era dirijat sau nu, dar nu l-am simţit conectat la SRI. Dar din momentul în care a fost la Iohannis acasă, ceva în el s-a schimbat iremediabil. Nu mai puteam duce o discuţie la capăt, eu cunoscând-l pe Sorin Grindeanu de foarte mult timp, l-am ajutat să ajungă preşedinte de Consiliu Judeţean într-o luptă cu Ilie Sârbu, l-am ajutat să ajungă ministru, l-am ajutat şi după ce a căzut de la guvernare să meargă la ANCOM, l-am votat”, a adăugat Dragnea.

Tot despre Grindeanu, Dragnea a spus că s-a „lăsat păcălit” de către Eduard Hellvig.

În ceea ce îl priveşte pe fostul premier Mihai Tudose, Dragnea spune că a făcut „o greşeală foarte mare” fiindcă s-a lăsat influenţat de un consilier care avusese legături cu un serviciu de informaţii.

Dragnea a pledat pentru schimbarea legii SRI şi a celei care reglementează activitatea SPP.