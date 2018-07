Dragnea explică de ce a lipsit de la Cotroceni: NU am avut de ce să merg acolo. Președintele își bate joc de Constituție

Liviu Dragnea a declarat, joi, la Parlament, că a refuzat invitația președintelui României la ceremonia de depunerea a jurământului de către Gabriel Vlase pentru funcția de director al SIE pentru ca nu a vrut sa raspunda unui presedinte care nu respecta Constitutiei.

"Nu am acceptat invitatia nici eu, nici domnul Tăriceanu. Nu am avut de ce sa merg acolo, să raspund la invitatia unui presedinte care nu respectă Constituția, care ataca partidul pe care il conduc, un presedinte care gireaza plangeri penale pentru inalta tradare impotriva premierului, care cere demisia premierului, care merge la discutii despre programul financiar multianul si nu discuta nici cu premierul, nici cu Parlamentul. L-am votat, l-am sustinut, a fost suficient. Nu avem de ce sa mergem in aceasta poza. Trebuie sa respecte Constitutia, Constitutie de care isi bate joc", a spus Liviu Dragnea.