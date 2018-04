Dragnea: Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor de mutare a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim

Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anunţat joi preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

"Acum ceva timp eu am spus că, din punctul meu de vedere, şi România, după anunţul administraţiei americane, trebuie să-şi mute ambasada din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. (...) Ieri, într-adevăr, informaţia a ieşit, Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană", a afirmat Dragnea, la Antena 3.Potrivit lui Dragnea, România este, practic, a doua ţară care face acest anunţ. "Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen scurt, mediu şi lung foarte mari pentru România şi trebuie să folosim această şansă uriaşă şi această oportunitate uriaşă", a adăugat Dragnea.