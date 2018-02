Dragnea și Vâlcov, somați să plece după ce rata inflației a explodat: 'În doar 12 luni au aruncat economia în criză'

Vicepreședintele PNL, Florin Cîțu, a reacționat dur după ce rata anuală a inflaţiei a urcat în ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% în decembrie 2017, pe fondul scumpirii mărfurilor alimentare cu 3,79% şi a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică publicate miercuri. Liderul PNL le cere lui Dragnea și lui Vâlcov să „plece acasă”, reproșându-le acestora că în doar 12 luni au aruncat economia în criză.

„Dragnea, Valcov, PSD- asasinii economici ai Romaniei!

Rata inflatiei a ajuns in ianuarie 2018, ATENTIE, … la 4.3%!!! In doar 12 luni PSD a dus rata inflatiei de la -0.5% la 4.3%. Va tot spun de jumatate de an ca poate ajunge la 6% in 2018.