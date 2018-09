Dragnea: Nu am cum să spionez pe nimeni, n-am serviciu propriu de spionaj. Astea-s prostii

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, duminică seară, referitor la acuzațiile de spionaj pe care i le-a adus Gabriela Firea, că nu are cum să spioneze pe cineva pentru că nu are un serviciu propriu de spionaj, precizând că în MAI lucrează oameni serioși.

"Eu am aflat-o la televizor în săptămâna asta (situația asta tensionată – n.r.). Sigur, nu vreau să fiu decât serios, dar domnule, eu nu pot să spionez pe nimeni pentru că nu am cum să spionez. Nu am serviciu propriu de informații, nici eu, nici partidul, nici altcineva. Astea sunt prostii, credeți că structuri din MAI, unde lucrează oameni serioși, pot să spioneze pentru o persoană publică, să iasă din lege? Dar eu încerc să nu răspund la atacuri personale. În același timp nu pot să nu iau apărarea colegilor de partid și a miniștrilor și a Guvernului în ansamblu. Nu pot să nu iau apărare când apar acuzații la adresa Guvernului. De-a lungul lunii au fost discuții cu miniștri, cu doamna primar, s-au făcut comisii mixte. S-au întâlnit și cu câteva zile înainte de CEx", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD a mai spus că au existat discuții referitoare la Centura Capitalei, nu cum a susținut edilul.

"Ba da cunoaște (Gabriela Firea – n.r.), a fost implicată și tot a participat la întâlniri. Au fost communicate săptămâna asta. S-a modificat hotărârea de consiliu general. În ceea ce privește Centura Capitalei au fost numeroase întâlniri, am citit comunicatul MInisterului Transporturilor. Am vorbit cu ministrul și mi-a spus că se încearcă să se găsească niște răspunsuri la întrebări constituționale, să vedem dacă o autoritate lcoală poate deține un drum pe teritoriul unei localități", a completat Dragnea.

Reacția liderului PSD vine după ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a acuzat că ar spiona-o.

"Am informaţii certe că (Liviu Dragnea -n.r.) mă spionează, îmi urmăreşte activitatea, îmi urmăreşte chiar clădirea primariei. Sunt oameni care au fost la mine în aceste zile şi care ulterior au fost sunaţi direct de către dumnealui, mă refer la Liviu Dragnea, să fie întrebaţi de ce au fost la mine, dacă punem ceva la cale. Noi nu puneam nimic la cale. Aveam discuţii absolut normale despre administraţia publică locală, nu conspiram politic. Unii sunt colegi de partid, alţii sunt oameni care au legătură cu partidul sau cu domnia sa, dar nu sunt membi şi mi s-a părut şocant că în loc să fiu chemată să discutăm, să analizăm , aşa cum a spus presei, s-a gândit că este mai bine să continue toată această stratagemă, să ascundem sub preş argumentele şi practic să ne comportăm exact ca cei pe care oficial îi detestă. Spunea că sunt oameni în anumite zone care luptă inegal, care folosesc informaţii fără ca sursa sau calea de obţinere să fie legală. Altfel nu pot să înţeleg cum de a recurs la această metodă, de a pune oameni, mă întreb de unde? Oare tot de la doamna Carmen Dan, care să supravegheze clădirea Primăriei, casa mea?", a declarat Gabriela Firea.