Dragnea promite două drumuri importante. Întârzierile, puse pe seama 'derbedeilor securişti în unele ministere care blochează'

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat că drumurile expres Târgu-Jiu - Craiova şi Craiova - Piteşti şi cel până la Reşiţa se vor face, el adăugând că ministrul Transporturilor trebuie să audă că "mai sunt câţiva derbedei securişti în unele ministere care blochează" astfel de investiţii.

"Se va face drumul expres Târgu Jiu- Craiova, se va face drumul expres Craiova - Piteşti, se va face drumul expres până la Reşiţa. Le putem face. Mai sunt câţiva, şi sper ca ministru Cuc să audă şi să înţeleagă, mai sunt câţiva derbedei securişti în unele ministere care blochează. România are bani, avem bani şi doar ne uităm cum stăm cu banii în mână şi nu putem să facem lucrările pe care le-am hotărât. Numai invenţii, numai piedici de la instituţii româneşti. Avem curaj, ne dorim ca ţara asta să se dezvolte? Atunci să nu mai stăm să dormim, să nu mai stăm să ne împiedicăm, să nu mai stăm după cei care nu vor să facă. Dacă vreţi ca toate aceste obiective să se îndeplinească, dacă vreţi să vă uitaţi în ochii copiilor, în ochii semenilor voştri, cu toată sinceritatea şi 'să spuneţi că am făcut tot ce a depins de noi, nu ne-am abătut', atunci ieşiţi la luptă, stimaţi colegi, ieşiţi şi spune-ţi adevărul, nu altceva", a afirmat Dragnea, duminică, în discursul susţinut la conferinţa de alegeri a PSD Gorj. potrivit Agerpres Preşedintele PSD a afirmat, într-o conferinţă de presă organizată după încheierea alegerilor din filială, că s-au semnat contractele pentru două tronsoane ale drumului expres Craiova - Piteşti."Am văzut cât este de aglomerat acest drum Craiova - Piteşti şi nu numai Craiova - Piteşti, toate drumurile au început să fie aglomerate, pentru că economia a crescut în aceşti doi ani foarte mult, rapid, asta înseamnă că şi mărfurile circulă mai mult. Este absolut obligatoriu ca acest drum expres să se realizeze, din câte ştiu două tronsoane s-au semnat contractele, urmează celelalte două tronsoane să intre rapid în procedurile de achiziţie. Există deja la Ministerul Transporturilor o echipă dedicată doar pentru acest drum expres, Olguţa Vasilescu i-a cerut doamnei prim-ministru să accepte să fie consilier onorific al primului ministru pe infrastructură pentru a se implica şi ea direct în a urmări realizarea acestei lucrări care este extrem de importantă pentru această zonă", a spus el.Dragnea a mai afirmat că şi drumul expres Târgu-Jiu - Craiova este important, punctând că realizarea lui ar duce la dezvoltarea economică a judeţului Gorj."De asemenea, drumul expres Târgu-Jiu - Craiova este la fel de important, pentru că Gorjul nu are numai potenţial de minerit, nu are numai potenţial turistic, are şi un potenţial uriaş economic şi de dezvoltare economică. Un drum expres face ca multe oportunităţi care acum sunt nefolosite să devină viabile. (...) I-am cerut, de asemenea, domnului ministru al Transporturilor să vorbească cu cei de la companie să se gândească în mod serios în ce măsură şi cât de repede poate Compania Naţională de Drumuri să înceapă să lucreze în regie proprie, inclusiv autostrăzi, pentru că de prea mulţi ani în România companiile şi în special companiile mari, străine, încasează foarte mulţi bani pe claim-uri şi kilometri de autostradă sunt mai puţini decât banii care sunt alocaţi de către statul român şi inclusiv din fonduri europene. (...) I-am spus domnului ministru să se gândească să procedeze în acelaşi fel şi la CFR Infrastructură", a menţionat Liviu Dragnea.El a adăugat că "toate minciunile" lansate în spaţiul public la adresa PSD au drept scop ca oamenii să nu vadă realizările social-democraţilor din ultimii ani."Toate minciunile, tot scandalul, tot circul pe care îl fac aceşti indivizi are ca scop ca oamenii să nu vadă ce am făcut, ca oamenii să nu simtă ce am făcut şi doar să li se spună că ce am făcut este rău. Să ne spună un singur rău făcut de noi şi un singur lucru bun făcut de ei", a mai spus Dragnea.