Dragnea răspunde cu aceeaşi monedă: Plângere penală împotriva liberalilor

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că grupul parlamentar al PSD ar putea să facă plângere penală în ceea ce priveşte semnăturile strânse de liberali pentru convocarea în vară a sesiunii extraordinare, transmite Agerpres.

Întrebat în legătură cu anunţul liberalilor privind depunerea unei plângeri penale referitoare la refuzul de convocare a sesiunii extraordinare, Dragnea a răspuns: "în care să se refere la semnăturile false?".



"Eu cred că ar trebui acolo făcută o plângere penală. Chiar cred că grupul parlamentar al PSD ar putea să facă această plângere penală. Dacă tot se merge pe asta să facă şi ei", a adăugat Dragnea.



El a arătat că trebuie să se ducă până la capăt demersurile de verificare a semnăturilor şi numai procurorii trebuie să facă asta. "Eu nu am fost atunci. Dar să facă (liberalii - n.r.) plângere penală, că nu e o problemă", a spus Dragnea.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că plângerea penală împotriva preşedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea acestui for în sesiune extraordinară va fi depusă de deputaţii liberali. "Am discutat acest subiect. Am luat decizia ca plângerea să fie depusă de deputaţi, lăsând la latitudinea fiecărui deputat dacă semnează sau nu semnează această sesizare contra lui Liviu Dragnea", a spus Orban, la Parlament, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

