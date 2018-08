Dragnea spune că el nu a făcut plângere după tentativa de asasinat, dar că a auzit că ar fi fost o anchetă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că el nu a depus nicio plângere după tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seară înainte, şi că a ”auzit” spre sfârşitul anului că ar fi fost o anchetă. Dragnea susţine că încă de la câştigarea alegerilor în 2016 şi până în prezent a primit multe ameninţări şi a fost şi este urmărit. Liderul PSD a precizat că nu la George Soros s-a referit când a spus că un om celebru în lume a comandat acest asasinat.

”La câteva zile după câştigarea alegerilor, am început să primesc ameninţări. Indiferent de la cine veneau, erau pline de violenţă. Au trecut încet-încet de la ameninţări voalate până la ameninţări directe cu moartea. Cred că erau nume false, conturi false, adrese false, cam pe tot ce aveam. Apoi au început să devină descriptive, ce voi păţi eu, ce va păţi familia mea. Am înţeles că era o campanie împotriva mea, dar recunosc că nu i-am dat o importanţă prea mare. În partea a doua a lunii martie, a început să crească această presiune. Simţeam că sunt filat, începusem să mă uit mereu în spate, am început să observ indivizi care mă priveau cu insistenţă, ca să fie văzuţi de mine. În prima parte a lunii aprilie au devenit din ce în ce mai ostentativi. Făceau gesturi care semnifică moartea, tot felul de lucruri din astea. M-am îndoit de vreun scenariu, pentru că erau mereu persoane diferite. I-am spus Irinei şi mi-a confirmat şi ea suspiciunile şi mi-a spus că este urmărită. Eram în plin război politic (...) Într-o seară în aprilie lucrurile au mers mai departe. Eram într-un spaţiu public, erau patru indivizi îmbrăcaţi în haine închise la culoare. Eram într-un grup, la un restaurant. S-au oprit la câţiva metri de mine, unul a făcut un gest din ăsta, apoi s-au întors şi au dispărut. La câteva zile după, eram pe o străduţă în zona 13 Septembrie, au încercat să mă blocheze, am reuşit să trec, voiau să îmi deschidă uşile la maşină. Asta mi-a confirmat că au intenţii serioase. M-am gândit să vorbesc cu instituţii ale statului, am renunţat şi am ţinut aceste fapte sub tăcere până ieri. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă, nici de moarte şi nici de altceva. Am vorbit că au fost ameninţări la adresa fiului meu, a familiei mele. Ca să fie foarte clar, nu cred că Soros are vreo implicare” a spus Liviu Dragnea.