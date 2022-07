Dragoș Damian cere 'un proiect marțial' de reformare a sistemului sanitar: 'Românii mor din cauze de multe ori prevenibile sau tratabile'

Dragoș Damian, director geneal Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, consideră că ministrul Sănătății, Alexandru Rafila ar trebui să lanseze „un proiect marțial de reformare a sistemului sanitar”:

„Absolut înfiorător. În Romania au murit în perioada 2019 – 2021 aproape 900 mii de oameni

Ceea ce ne spune Ministrul Alexandru Rafila cu privire la mortalitatea din Romania este, din pacate, adevarat si trist.

Suntem la capatul a trei ani 2019 – 2021 – doar doi de pandemie - intr-o situatie foarte grava. Iata cateva cifre, de la INS:

Sporul natural al populatiei – diferenta dintre natalitatea si mortalitatea la mia de locuitori - este al treilea an consecutiv negativ, de la o micsorare cu peste 57 mii de persoane in 2019 (iata ca ne contractam si inainte de Covid) Romania a ajuns la una de peste 118 mii in 2020, adica dublu in an de Covid si la peste 150 mii in 2021; Peste 250 mii de romani au murit in 2019. In 2020 am pierdut aproape 300 de mii de suflete, lipsa de acces in spitale si Covid avand o contributie decisiva. Asadar, 1,5% dintre noi ne-au parasit in 2020, daca luam ca baza recensamantul din 2011 - toti stim insa ca nu suntem in tara mai mult de 15-16 milioane. In noiembrie si decembrie 2020 au murit cu peste 60% mai multi romani decat in aceeasi perioada din 2019. Anul 2021, asa cum arata ultimele date, putin aduse in atentia opiniei publice, este un dezastru. Sporul natural este din nou negativ - populatia Romaniei s-a contractat cu aproape 150 mii de persoane - si am pierdut aproape 340 mii de romani, indiferent de cauza, bineinteles ca lipsa de acces in spitale si Covid au contribuit la tragedie

Asadar, in trei ani, 2019-2021, am pierdut aproape 900 mii de romani, si nu numai varstnici. Ne fandosim cu medicina inovativa si medicina personalizata uitand ca romanii mor din cauze de multe ori prevenibile sau tratabile.

Sa ne mai gandim la ceva. Incepand cu 2030 ies la pensie circa 4,5 milioane de romani, “decreteii’, generatia nascuta in perioada 1967 – 1980, lasand un gol enorm de populatie activa. Atentie insa, este posibil chiar ca ritmul de incapacitate datorata bolii, pensionare sau deces al persoanelor de peste 60 de ani sa creasca, pentru ca, asa cum s-a demonstrat in ultimii 3 ani, lipsa preventiei si accesul precar la serviciile medicale cresc riscul de imbolnavire si reduc calitatea si durata vietii.

In ultimii 5 ani, 2016-2020, bugetul alocat sanatatii a crescut de la 33 miliarde lei la 60, asadar s-a dublat – Covid inghitand in 2020 circa 5 miliarde din cele 60. La mijlocul acestor 5 ani s-a ajuns deja la sporul negativ din 2019 (deci fara legatura cu Covid) si s-a vorbit pana la derizoriu de reformarea din temelii a sistemului.

Nimeni nu vrea sa reformeze 10-15 miliarde de Euro, bani publici, din care este asa de usor sa te infrupti. Profesorul Alexandru Rafila are sustinerea populatiei, poate lansa un proiect martial de reformare a sistemului sanitar, in special prin informatizarea sanatatii. Pana doar si simpla interconectare a retelelor informatice intr-una singura poate da startul reformei. Insa, asa cum vorbea Marcel Ciolacu despre ANAF, este greu sa faci digitalizare si, in general reforma, cu aceeasi oameni”, afirmă Dragoș Damian, într-un comentariu pentru stiripesurse.ro.