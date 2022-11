Dragoș Damian pune degetul pe rană: 'Ne omorâm industria pentru că...!' – mesaj pentru clasa politică

Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din România, a enumerat motivele pentru care țara noastră nu are o industrie competitivă în relația cu alte state. Aprecierile omului de afaceri vin în contextul în care președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat că România nu se poate compara cu Germania, „când tu ai preţul la energie mai mare decât în Germania” (vezi mai multe aici).

„Domnule Marcel Ciolacu, ne omoram singuri industria de ani de zile, nu doar de acum de cand au inceput problemele cu energia. Si acum imi aduc aminte de o intalnire de la Ministerul Sanatatii din 2017, cand un functionar de la CNAS, bine-merci si acum in functie, ne spunea 'daca nu va convine, puteti pleca….”, a explicat Dragoș Damian, în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.

El a continuat ulterior și a explicat cum România își omoară industria.

„Ne omoram industria in primul rand din cauza incompetentilor plasati in esaloanele 3-4-5 in ministere, agentii, deconcentrate, etc., care nu inteleg nevoile industriei romanesti, le pasa doar sa-si ia salariul cat mai multa vreme, sa-si angajeze rubedeniile si sa execute comenzile care vin de la clientela politica….

Ne omoram industria pentru ca analistii economici, marii guru ai strategiilor de tara si sfatuitorii politicienilor in probleme de economie, dadeau pentru 2022 stagnare economica si inflatie sub 5%....

Ne omoram industria pentru ca nu exista nici o strategie industriala pe termen lung in Romania, pentru a ajuta industriile cu valoare adaugata. Vorbim toata ziua de IT, HORECA, IMM-uri, turism, trecand cu vederea marea industrie, marii contribuabili, cei care de fapt creeaza pe verticala si orizontala alte afaceri, locuri de munca, lanturi de aprovizionare. Am inchis sau pus in conservare fabrici de energie, mancare, chimie, aparare, pentru ca esuam in a intelege care este interesul economic al Romaniei….

Ne omoram industria pentru ca in loc sa curmam munca la negru, evaziunea fiscala, amnistiile clientelare, facilitatile fiscale absurde, noi ne gandim sa introducem “taxa de solidaritate” la marea industrie, tocmai cea care ar trebui sa beneficieze de tot suportul autoritatilor….

Ne omoram industria pentru ca imprastiem peste tot ajutor de stat, sute de milioane de lei, care in loc sa ajunga la marile investitii prelucratoare ajung la afaceri care nu aduc valoare adaugata, vezi OUG 807. Singurul lucru bun care s-a intamplat pentru industria prelucratoare, OUG 959, are finantare doar incepand cu 2024, asadar probabil ca dupa alegeri va putrezi intr-un sertar….

Ne omoram industria pentru ca toleram un sistem de invatamant care nu este capabil sa se insurubeze la piata muncii, cu licee si facultati pline de sinecuri care au grija de propriile interese, in loc sa formeze operatori industriali si ingineri de sisteme, atat de necesari in industria de prelucrare. Ce folos ca anul asta este cel mai prolific an in atragerea de mari investitii industriale – Huedin, Tarnaveni, Oradea, Cernica - daca lipseste forta de munca calificata….

Ne omoram industria pentru ca in loc sa mearga in fabricile strategice si in noroiul din santierele autostrazilor, pentru a lua pulsul la cald, politicienii stau in birouri caldute, la conferinte in hoteluri de 5 stele si in studiouri de televiziune unde isi dau cu pararea complet pe langa subiectele arzatoare din economie….

Ne omoram industria, in fiecare zi din ultimii 15 ani, putin cate putin, suntem vulnerabili si captivi la importuri tocmai acum, cand vin vremuri foarte grele. Am asasinat industria, de vreme ce mancam mere din Polonia si pere din Africa de Sud”, a concluzionat Dragoș Damian.