Dragoste și ură

Unde lipsește dragostea, totul este ură.

Văd cum unii activiști îi numesc, iar și iar, pe creștini și pe evrei „grupuri de ură”. În timp ce alți activiști îndeamnă, zilele acestea, la violență și la ură.

Nimic nu este mai străin de creștinism decât acest spirit al urii.

Rugăciunea Împărătească – Tatăl Nostru – condiționează în mod foarte clar iertarea păcatelor noastre de către Dumnezeu de iertarea păcatelor semenilor noștri de către noi: „Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”. Să nu ne înșelăm, așadar: un creștin nu poate să spere la mântuirea sufletului său în condițiile în care nu iartă din toată inima greșelile aproapelui – și în condițiile în care continuă să-și urască aproapele.

Mântuitorul reia și întărește această poruncă în diverse părți din Evanghelii. Jertfele și donațiile în bani nu pot cumpăra iertarea lui Dumnezeu – așa cum nici acțiunile făcute pentru Biserică sau acțiunile civice nu pot cumpăra această iertare. „Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, Lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău.” (Matei, 5: 23-24)

Dar cum putem să trecem peste nedreptăți strigătoare la cer – și cum putem să trăim, dacă noi sau apropiații noștri am fost victime ale unor nedreptăți strigătoare la cer? Răzbunarea are o logică a ei: să-l punem pe celălalt în poziția în care am fost noi; să simtă și el ceea ce am simțit noi.

Răzbunarea este în același timp, complet interzisă creștinilor. Dumnezeu singur este răsplătitorul și judecătorul nedreptății. Cuvintele Apostolului Pavel sunt foarte explicite: „Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: «A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul». Deci, dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea, căci, făcând acestea, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele.” (Romani, 12: 17-19)

Marile modele ale creștinismului pun în aplicare, în mod desăvârșit, acest principiu. Este suficient să privim spre Dealul Golgotei: un nevinovat agonizează cu trupul gol, bătut în cuie pe un lemn; chipul îi este desfigurat, corpul îi este acoperit de răni de sus până jos, în urma unor torturi îngrozitoare. Chiar în ultimele clipe, primește, în loc de apă, fiere și oțet. Cum se răzbună Iisus Hristos? Prin aceste vorbe: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac.” (Luca, 23:34)

Primul martir creștin, Sfântul Ștefan, este supus unei judecăți nedrepte, este condamnat pe baza unor mărturii mincinoase și este linșat – ucis cu pietre. Ultimele sale cuvinte sunt: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!” (Fapte, 6: 60)

Un exemplu desăvârșit îl găsim și în viețile Apostolilor: „Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi.” (1 Corinteni, 12-13) Un exemplu prin care Apostolii au creștinat o lume – și au clădit o lume: lumea creștină de astăzi.

Cu cât timpul trece, cu atât ura se întărește mai mult. De acea Apostolul Pavel poruncește, fără echivoc: „Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră.” (Efeseni, 4:26)

Cel mai greu verdict în privința urii îl găsim, însă, la Apostolul Preaiubit al Domnului, la Sfântul Apostol Ioan: „Oricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi ştiţi că orice ucigaş de oameni nu are viaţă veşnică, dăinuitoare în El.” Așadar, pentru creștini ura este echivalentă cu crima – și cu damnarea veșnică. (Ioan, 3: 15)

Acesta este standardul creștin. Aceasta este atitudinea definitorie, pentru un creștin. Toți cei care îi numesc pe creștini „grupuri de ură” – nu știu ce zic. Toți cei care se numesc creștini și aruncă zilele acestea cu pietre sau îndeamnă la ură – nu știu ce fac. Pentru toți aceștia, să ne rugăm după modelul Sfântului Ștefan: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!”

Însoțesc acest text cu fotografia unei femei – o femeie bătută cu bestialitate și cu ură. În aceste zile foarte tulburi, care nu sunt zile ale iubirii și ale împăcării, ci zile ale răzbunării și urii între frați.

Închei cu vorbele unei frumoase rugăciuni: Doamne al iubirilor, miluiește-ne pe noi!