Drama '1917: Speranţă şi moarte' a debutat în top 3 al box office-ului românesc

Drama „1917: Speranţă şi moarte”, care i-a adus cineastului Sam Mendes numeroase trofee şi este favorită la Oscar, a debutat între primele trei clasate din box office-ului românesc de weekend, potrivit news.ro.

Lungmetrajul, cu Dean-Charles Chapman şi George MacKay în distribuţie, a fost recompensat anul acesta cu Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă şi pentru cea mai bună regie şi a primit zece nominalizări la Oscar. Acţiunea filmului are loc în timpul Primului Război Mondial, când doi soldaţi britanici primesc misiunea de a transmite un mesaj în teritoriul inamic şi ar putea salva astfel vieţile a 1.600 de militari.

În primul weekend pe marile ecrane româneşti, a fost vizionat de 37.929 de spectatori şi a generat încasări de 837.956 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia.

Filmul a debutat pe locul al doilea în clasament. „Băieţi răi pe viaţă/ Bad Boys for Life”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în distribuţie, care s-a menţinut pe primul loc în top, cu 80.721 de spectatori şi încasări de 1.911.395 de lei în al doilea weekend de la premieră.

Locul al treilea a fost ocupat de „Dolittle”, cu Robert Downey Jr. în rol principal. Filmul de aventuri a coborât un loc în top, după ce, în al doilea weekend de la premieră a fost vizionat de 25.786 de spectatori şi a generat încasări de 546.844 de lei.

„Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level”, cu Dwayne Johnson şi Kevin Hart în distribuţie, s-a menţinut pe poziţia a patra în clasamentul românesc, cu 7.858 de spectatori şi încasări de 191.274 de lei în al optulea weekend de la lansare.

Comedia românească „5Gang: Un altfel de Crăciun”, regizată de Matei Dima, a coborât două locuri în top, până pe cinci, după ce, în al cincilea weekend de la premieră, a fost vizionată de 9.943 de spectatori şi a generat încasări de 190.620 de lei.

Animaţia „Regatul de gheaţă II/ Frozen II” a urcat încă un loc în clasament, poziţionându-se pe şase, după al zecelea weekend, când a generat încasări de 159.809 lei. În total, filmul a înregistrat în România încasări de 13,2 milioane de lei.

Un loc a urcat în listă şi filmul horror „Blestemul/ The Grudge”, care, în al patrulea weekend, a fost vizionat de 6.375 de spectatori şi a generat încasări de 138.989 de lei.

Comedia „Like a Boss” a coborât două poziţii în clasamentul românesc, până pe opt. În al treilea weekend de la premieră, filmul cu Salma Hayek, Rose Byrne şi Tiffany Haddish în distribuţie a fost vizionat de 6.178 de spectatori şi a generat încasări de 138.619 lei.

„Knives Out”, în care un detectiv (Daniel Craig) investighează moartea patriarhului unei familii excentrice, a coborât patru poziţii, până pe nouă, după ce, în al patrulea weekend, a fost vizionat de 5.752 de spectatori şi a generat încasări de 134.125 de lei.

Filmul de animaţie „Prinţesa, «condurii roşii» şi cei 7 pitici/ Red Shoes and the Seven Dwarfs” a coborât un loc, până pe zece, după al patrulea weekend de la debutul în cinematografe, când a fost vizionat de 5.729 de spectatori şi a generat încasări de 117.859 de lei.

A doua premieră a weekendului, „Mizerabilii/ Les misérables”, de Ladj Ly, dramă nominalizată la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” a premiilor Oscar, a debutat cu 2.362 de spectatori şi încasări de 34.905 lei, clasându-se pe poziţia a 14-a în topul românesc.