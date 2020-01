Filmul de acțiune 'Băieți răi pe viață' se menține pe primul loc în box office-ul românesc

Filmul de acțiune "Băieți răi pe viață/ Bad Boys for Life", cu Will Smith și Martin Lawrence, se menține pe primul loc în box office-ul românesc, cu încasări de 1.911.395 de lei de vineri până duminică, potrivit Cinemagia, scrie Mediafax.

Will Smith și Martin Lawrence își reiau personajele care i-au făcut celebri și transformă povestea polițiștilor neconvenționali într-o trilogie, odată cu "Băieți răi pe viață/ Bad Boys for Life". Primele pelicule au fost lansate în 1995 și 2003, în regia lui Michael Bay. De data aceasta, regia este semnată de belgienii Adil El Arbi și Bilall Fallah, care au cunoscut succesul cu seria "Snowfall". Martin Lawrence îl joacă pe Marcus Burnett, care a ajuns inspector de poliție, dar este dornic să iasă la pensie, iar Will Smith este Mike Lowery, care trebuie să lucreze cu echipa tinerilor polițiști pasionați de acțiune, dar se trezește că este ținta unei tentative de asasinare. Cei doi fac din nou echipă cu tot umorul de rigoare.

Drama de război "1917: Speranță și moarte/ 1917", de Sam Mendes, a debutat pe locul al doilea în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de 837.956,27 de lei. În timpul Primului Război Mondial, doi tineri soldați englezi primesc o misiune imposibilă. Ei trebuie să livreze un mesaj pe teritoriul inamic, care ar putea salva 1.600 de vieți omenești, potrivit Cinemagia. Lungmetrajul a primit premiile Globul de Aur pentru cea mai bună dramă și cea mai bună regie, precum și Critics' Choice Award pentru cel mai bun regizor.

Citește și: Un bărbat s-a rătăcit în pădure; a fost găsit după 5 ore de căutări

Pe poziția a treia, în coborâre cu un loc, s-a situat "Dolittle", de Stephen Gaghan, care a avut încasări de 546.844,50 de lei. Personajul lansat în 1920 de Hugh Lofting a avut parte de mai multe interpretări pe marele ecran. Variantei jucate de Rex Harrison, în 1967, și celei oferite de Eddie Murphy din 1998 până în 2001, i se alătură acum interpretarea lui Robert Downey Jr. în "Doolittle". De această dată, povestea pornește de la romanul publicat în 1922, "The Voyages of Doctor Dolittle", al doilea din seria dedicată personajului care înțelege ce spun animalele.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele românești la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level", de Jake Kasdan (191.274 de lei), "5gang: Un altfel de Crăciun", de Matei Dima (190.620,95 de lei), "Regatul de gheață 2/ Frozen 2", de Chris Buck și Jennifer Lee (159.809 lei), "Blestemul/ The Grudge", de Nicholas Pesce (138.989 de lei), "Like a Boss", de Miguel Arteta (138.619,48 de lei), "La cuțite/ Knives Out", de Rian Johnson (134.125,90 de lei), și de "Prințesa, "condurii roșii" și cei 7 pitici/ Red Shoes and the Seven Dwarfs", de Sung-ho Hong, Moo-Hyun Jang, Young Sik Uhm (117.859,66 de lei).