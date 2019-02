Drama în alb şi negru 'Roma' a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj străin

Drama în alb şi negru "Roma", de Alfonso Cuaron, a fost recompensată cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj străin, la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, scrie Mediafax.

Aceasta a fost a noua nominalizare la Oscar pentru o producţie mexicană şi primul trofeu câştigat.

Pentru acelaşi premiu au mai concurat lungmetrajele "Never Look Away", de Florian Henckel von Donnersmarck (Germania), "Shoplifters", de Hirokazu Koreeda (Japonia), "Capernaum",de Nadine Labaki (Liban), "Cold War", Pawel Pawlikowski (Polonia).

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin i-a revenit producţiei "Una Mujer Fantástica/ A Fantastic Woman", de Sebastián Lelio (Chile).