Drama trăită de o familie din Târgu-Jiu în starea de urgență: o femeie a murit și copiii și soțul veniți din Londra nu sunt lăsați să o înmormânteze

O tânără din Târgu-Jiu, studentă la Londra, s-a întors acasă, împreună cu tatăl și fratele său, după ce mama a murit, răpusă de cancer. Toți trei stau separat, în izolare, și niciunul nu poate merge la înmormântare, trăind o adevărată dramă, relatează Mediafax.

Femeia de 39 de ani, din Târgu-Jiu, a murit, marți, de cancer. Atât ea, cât și familia ei, locuiau la Londra, dar femeia s-a întors acasă, atunci când a simțit că starea ei se agravează. Cei doi copii, unul dintre ei student, și soțul ar fi trebuit să se întoarcă miercuri acasă, dar au reușit să vină mai devreme. Cu toate acestea, niciunul nu a reușit să o vadă pe femeie înainte de a se stinge, iar acum, din izolare, nu pot merge să își conducă părintele pe ultimul drum.

Rebeca Filip, fiica femeii de 39 de ani, care a murit, are doar 20 de ani. Ea s-a întors în țară duminică și dusă obligatoriu 14 zile în izolare, la Rânca, unde stă singură. La o altă cabană sunt cazați tatăl și fratele ei, în vârstă de 16 ani, care au ajuns în țară cu o zi mai devreme.

„Noi locuiam toți în Anglia. Mama a venit în țară acum o lună, când s-a agravat starea de sănătate. A făcut metastaze multiple. (...) Aveam toți bilet să venim în țară pe 8 aprilie, dar am fost sunați de bunica mea care ne-a spus că nu mai rezistă mama. Tatăl și fratele meu au ajuns cu o zi mai devreme, pentru că nu am găsit bilete să venim împreună. Ei sunt izolați în alt centru, tot la Rânca. E mult mai dureros să știm că nu apucăm să o vedem, deși am făcut atâta drum. Eu mi-am dorit să o văd și când era în viață, ne-am zbătut din prima zi, când mama încă era în viață și se simțea ok. Nu am reușit", a declarat, pentru MEDIAFAX, Rebeca Filip.

Marți, bunica fetei a anunțat-o că mama ei a murit, iar Rebeca roagă autoritățile să îi dea voie să își conducă mama pe ultimul drum.

„A fost internată la Oncologie, în Târgu-Jiu, dar a murit acasă, pentru că în ultima zi a simțit că nu mai poate și a zis că nu vrea să moară în spital și că preferă să fie acasă. Bunica este distrusă. În ultima lună a fost permanent lângă ea. Este mama ei. Bunica se ocupă acum singură de tot ce este necesar pentru înmormântare. Rog autoritățile să ne lase să mergem să o conducem pe ultimul drum. Joi are loc înmormântarea, la Târgu-Jiu. Timpul e foarte scurt. Simt regret, în primul rând. Și disperare, că nu pot face mai mult. Eu sunt închisă singură aici, tatăl meu este în alt loc, sunt total izolată, nu mă îmbrățișează nimeni. Sunt total singură", a mai spus fata.

Femeia de 39 de ani a fost diagnosticată cu cancer la sfârșitul anului 2018, după ce, în august, întreaga familie se mutase în Anglia. Aceștia au decis să plece din țară, întrucât tatăl Rebecăi lucra de patru ani în Anglia, iar tânăra s-a înscris la facultate, în Londra.

Impresionată de drama familiei, Cristina Lia, președintele Asociației „Glasul Sufletului“, din Gorj, a lansat o petiție online pentru a fi găsită o soluție, astfel încât copiii și soțul femeii să fie lăsați să o înmormânteze.

