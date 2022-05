Drepturile omului nu mai există în Shanghai: Metropola chineză bagă în centre de izolare și persoanele testate negativ, după o lună de carantină dură

Testaţi negativ şi trimişi cu forţa în carantină: în pofida izolării la Shanghai şi a măsurilor drastice anti-Covid, locuitorii cu o stare bună a sănătăţii se află şi ei în izolare pentru a opri contagiunea, relatează AFP și Agerpres.

În mare parte cruţată timp de doi ani, China s-a confruntat cu cel mai grav focar epidemic în ultimele săptămâni.În metropola Shanghai, de departe cea mai afectată şi ai cărei 25 de milioane de locuitori sunt închişi de o lună, oricine este testat pozitiv, chiar asimptomatic, este trimis într-un centru colectiv de carantină - cu confort şi igienă variabile.Se întâmplă ca locuitorii să fie băgaţi în autobuze în miezul nopţii pentru a fi evacuaţi. Mulţi rezidenţi sunt exasperaţi de aceste măsuri de izolare. Mai ales că un test negativ nu este neapărat sinonim cu liniştea sufletească.Mai multe persoane care au fost testate negativ au declarat pentru AFP că au fost forţate să-şi părăsească locuinţele pentru a se izola în afara Shanghaiului. Unii la câteva sute de kilometri de oraş.''Nu am avut de ales'', afirmă Lucy, o rezidentă care preferă să nu-şi menţioneze numele de familie de teama unor eventuale represalii.''Poliţia ne-a spus că au fost prea multe cazuri pozitive în reşedinţa noastră''. Potrivit forţelor de ordine, a rămâne însemna să-ţi asumi riscul de a fi contaminat.Şi în cele din urmă bilanţul oficial creşte în timp ce China urmăreşte o politică zero Covid. Metropola Shanghai a raportat luni 7.137 de noi cazuri pozitive, o uşoară scădere în 24 de ore.Strămutată cu vecinii ei în miezul nopţii, Lucy a fost trimisă la peste 400 km de casa ei într-un centru de carantină improvizat din provincia Anhui (est). Aceasta nu ştie când se va putea întoarce acasă.Situaţia ei este departe de a fi un caz izolat. AFP a reuşit să discute cu alţi locuitori din Shanghai trimişi, de asemenea, în izolare în alte provincii.O rezidentă a cartierului Jing'an, cunoscut pentru templul său eponim şi cafenelele sale la modă, a depus mărturie sub rezerva anonimatului.În reşedinţa ei, cazurile negative ''au primit un apel'' pentru a-şi părăsi domiciliul, a spus ea.Cazurile pozitive au fost ''transferate în hoteluri pentru a fi izolate'', a precizat această rezidentă, care se află şi în Anhui într-un centru de carantină.Un alt rezident intervievat de AFP dă asigurări că opoziţia fermă a vecinilor săi nu a descurajat în niciun fel autorităţile să-i izoleze în afara Shanghaiului.Măsura controversată reflectă ''presiunea puternică'' a puterii asupra autorităţilor locale pentru a obţine zero cazuri, a declarat Yanzhong Huang, specialist în probleme de sănătate în cadrul Consiliului pentru Relaţii Externe din Statele Unite.Funcţionari publici sunt concediaţi în mod constant pentru presupuse neajunsuri după izbucnirea unei epidemii.Pentru a se proteja de o astfel de sancţiune, unii oficiali sunt, aşadar, tentaţi să recurgă la ''măsuri excesive'', notează Huang.Mutarea pacienţilor testaţi negativ poate fi însă şi o chestiune de ''prevenire'', autorităţile anticipând o creştere a cazurilor de contaminare într-un anumit perimetru.Potrivit agenţiei oficiale de presă Xinhua, câteva zeci de mii de cazuri de contact au fost plasate în izolare în provinciile limitrofe oraşului Shanghai. Cu toate acestea, mass-media nu menţionează cazuri negative.Primăria din Shanghai nu a răspuns solicitărilor de precizări din partea agenţiei France Presse.