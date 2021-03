Drulă, despre Lotul 4 al autostrăzii Piteşti-Sibiu: A fost desemnat câştigătorul, o firmă austriacă, care execută şi Lotul 1

Firma austriacă care execută în prezent Lotul 1 al autostrăzii Piteşti-Sibiu a fost desemnată câştigătoare şi pentru Lotul 4, între Curtea de Argeş şi Tigveni, a anunţat, joi seara, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă.

"Am o veste foarte bună, proaspătă, de astă seară. Lotul 4 al acestei autostrăzi, care este între Curtea de Argeş şi Tigveni: a fost desemnat câştigătorul, o firmă austriacă, care de altfel execută şi Lotul 1 în prezent. Aşteptăm 10 zile să vedem dacă se depun contestaţii, dacă nu, semnăm contractul pentru acest lot. E un lot într-o zonă dificilă, o zonă foarte predispusă alunecărilor de teren. Deşi are doar 10 kilometri, este esenţial pentru că face traversarea între Valea Argeşului şi Valea Topologului, are un tunel de 1,3 kilometri", a spus Drulă, la Digi 24.

Acesta a precizat că traseul autostrăzii traversează trei văi, respectiv văile subcarpatice, spre direcţia nord-sud, începe în Valea Argeşului de la Piteşti merge spre nord la Curtea de Argeş, "sare în Valea Topologului, şi apoi zona Sălătruc şi sare din nou în Valea Oltului"."Este o diagonală cumva spre Sibiu. Loturile sunt în execuţie două dintre ele, Lotul 1 Sibiu-Boiţa până la intrarea în defileu, este în lucru, va fi terminat la sfârşitului anului viitor. Tot acolo la Boiţa o să ajungă şi viitoarea autostrada Sibiu-Făgăraş, care merge spre Braşov. Deci, Loturile 2 şi 3 sunt în licitaţie, s-au depus oferte sunt acele oferte cu precalificare, la unul dintre ele, la Lotul 2, sper să nu mă înşel, chiar se va termina această fază de calificare în lista scurtă, săptămâna viitoare. Celălalt este un pic mai în urmă, acum se evaluează ofertele, Lotul 4 câştigător desemnat în această seara, iar Lotul 5 este semnat deja contractul de un an de zile cu o firmă italiană. Mă refer la lotul Piteşti-Curtea de Argeş, de-a lungul Argeşului, şi în primăvara aceasta vor începe lucrările. Proiectul tehnic este aproape finalizat. O să avem autorizaţia de construcţie în aprilie şi încep lucrările. Pentru acest lot termenul este de doi ani şi jumătate, timpul contractual", a explicat Ministrul Transporturilor.El a adăugat că nu sunt proiecte uşoare, fiind foarte multe firme interesate de ele, "ceea ce este un lucru bun" , inclusiv firme chinezeşti.