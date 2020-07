DSP Brăila a primit confirmarea transferului unui medic epidemiolog de la DSP Suceava

Direcţia de Sănătate Publică Brăila a primit confirmarea transferului unui medic epidemiolog de la Direcţia de Sănătate Publică Suceava, potrivit informaţiilor făcute publice luni de prefectul de Brăila, Cătălin Boboc.

"Am primit răspuns de la DSP Suceava, prin care, începând cu 1 august, domnişoara doctor epidemiolog Carmen Andreea Stoica va veni la DSP Brăila şi îi va ajuta pe colegii noştri, care se chinuie de aproape două luni să facă singuri anchetele epidemiologice", a declarat Cătălin Boboc.Direcţia de Sănătate Publică Brăila a rămas, luna trecută, fără singurul medic epidemiolog, după ce doctorului Andreia Gavrilescu i-a expirat, pe 9 iunie, detaşarea de la Spitalul de Psihiatrie."Din data de 9 iunie nu mai avem medic epidemiolog la DSP, pentru că doamna doctor Gavrilescu s-a întors la postul dumneaei, la Spitalul de Psihiatrie. Am avut o discuţie cu doamna Gavrilescu şi am înţeles-o perfect. A avut trei luni de zile de foc continuu, fără pauză şi, efectiv, mi-a zis că nu mai poate, nu mai face faţă. Vă spun sincer, pe doamna Gavrilescu eu aş declara-o eroina acestei stări de urgenţă la Brăila. A fost pionul principal în gestionarea acestei crize, din punct de vedere al deciziilor medicale pe care le-a luat, care ţin de izolare, de carantină, de testare", a mai spus Boboc.Prefectul a mai precizat că DSP Brăila a scos "aproape în continuu" la concurs postul de medic epidemiolog, iar în competiţie nu s-a înscris nimeni, pentru că "salariile sunt extraordinar de mici, nemotivante".