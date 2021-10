DSU a găsit soluția pentru a stopa criza de oxigen din spitale: concentratoarele devin esențiale

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a trimis pe 25 octombrie către Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, către Centrele Judeţene de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, către DSP Bucureşti, dar şi către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene o informare legată de uzul buteliilor de oxigen medical O93, în concentraţie de 90 – 96% ca soluţie viabilă care permite depăşirea deficitului tot mai acut de oxigen medicinal 099,5, cu o concentraţie de minimum 99,5%.

În documentul trimis în urmă cu două zile spre aceste instituţii, se arată că oxigenul medical O93 este produs cu ajutorul concentratoarelor de oxigen, la faţa locului, concentratoare care sunt dispozitive medicale reglementate. Chiar dacă oxigenul medical 093 nu este omologat ca medicament de uz uman, acesta este o soluţie foarte bună pentru depăşirea sincopelor în aprovizionarea cu oxigen medicinal şi nu există vreun risc legat de utilizarea lui, conform documentului, informează News.ro.

Concentratoarele de oxigen şi produsul rezultat al acestora, oxigenul medical 093 sunt deja acceptate de sistemul public de sănătate, se mai arată în document. Concentratoarele se pot acorda prin închiriere, decontată de CNAS, pacienţilor, pentru recuperarea pulmonară post COVID-19, iar pacienţii îşi pot administra singuri oxigenul necesar, numai la indicaţia medicului însă.

„Considerăm că, atât timp cât pacienţii îşi pot administra singuri acasă oxigenul 093, utilizarea acestuia în spitale, inclusiv prin încărcarea buteliilor de oxigen, când nu există o altă resursă, nu este de natură a genera alte riscuri suplimentare, nici pentru pacienţi, nici în procedurile de distribuire, cu condiţia ca echipamentul generator să fie autorizat, conform reglementărilor în vigoare”, se arată în document.

Întreg documentul poate fi consultat AICI

Buteliile de oxigen, transportate de la şi spre spitale de echipaje ISU

De asemenea, conform unui Ordin al Comandantului Acţiunii, din 24.10.2021, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene şi Bucureşti-Ilfov , la solicitarea spitalelor sau direcţiilor de sănătate publică, vor asigura transportul buteliilor de oxigen goale şi încărcate de la acestea către firmele cu care acestea au contract, dar şi retur. În special transporturile cu butelii de oxigen încărcate vor fi însoţite de către un echipaj IJJ/IPJ din zona de competenţă.

Dr. Lucian Horhotă, medic primar ATI şi manager al Spitalului din Bolintin-Vale, unul dintre primii medici care au resuscitat pe caldarâm victimele în seara incendiului de la Colectiv, a explicat pentru News.ro ce înseamnă utilizarea oxigenului tehnic. În situaţii de maximă urgenţă, precum este cea din România, acest oxigen este salvator de vieţi omeneşti. „Ne ajută să nu rămânem în pană de oxigen, am primit şi noi hârtie de la producătorii principali că depăşesc capacitatea de producţie”.

„Conform Agenţiei Naţionale a Medicamentului, în situaţie extremă, cum este acum, în pandemie, când este deficit mare de oxigen produs de producătorii principali pe ţară, există riscul de a rămâne fără oxigen medicinal.

De 10-12 ani, oxigenul este introdus ca medicament în farmacopeea europeană şi evident şi în farmacopeea română.

Aici sunt nişte condiţionări, că el trebuie să aibă o puritate de 99,99%, obţine aviz de la ANMDM că este medicament, se gestionează prin farmaciile cu circuit închis, de exemplu, şi se îmbuteliază în nişte butelii de regulă vopsite în alb şi care au o verificare, să spunem, mai elaborată.

Până acum 12-14 ani, se utiliza aşa-numitul oxigen tehnic, era făcut de fabrici de oxigen şi, să fim cinstiţi, trimiteam frumos maşinuţa la fabrica de oxigen de la Livezeni, Bucureştiul la Bragadiru şi aducea frumos cu Papucul 10 butelii, cât avea nevoie omul, şi băgam la aparatul de anestezie şi nu a murit nimeni.

Diferenţa între oxigenul medicinal şi acela tehnic acum este că cel tehnic este tot oxigen, elementul chimic oxigen nu se modifică, nu primeşte niciun fel de modificare, este foarte bun, doar că concentraţia lui poate să ajungă la 93, 94%, faţă de ăsta care este 99%.

În situaţie de maximă urgenţă este salvator de viaţă, este foarte bun. Ordinul permite ca în situaţie extremă cu echipamente controlate să se poată folosi pentru uz uman temporar şi oxigenul tehnic.

Conform legii, temporar, în situaţie de urgenţă şi cu maşină omologată , dacă nu am maşină omologată pot să folosesc autospecialele de la ISU, cu antemergător pentru că este considerată marfă periculoasă.

„Am estimat o cantitate de oxigen de 10 ori mai mare, am avut de fapt nevoie de 20 de ori faţă de cât am estimat”

Ne ajută să nu rămânem în pană de oxigen. Am primit şi noi hârtie de la producătorii principali la un moment dat că „noi depăşim capacitatea de producţie”, ei îşi planificaseră o creştere, şi noi am estimat când am făcut licitaţie că va fi un val 4, noi am fost siguri că va fi un val 4, am estimat o cantitate de 10 ori mai mare decât era nevoie, să ştiţi că am avut nevoie de 20 de ori faţă de cât am estimat.

„Am ajuns să schimb butelie de 50 de litri la 13 minute”

Au intrat şi ei în panică, au încercat , ne-au ajutat. Eu am ajuns să schimb butelie de 50 litri la 13 minute. Una de 50 de litri de oxigen medical ţine 13 minute dacă e consum mare până la 2 ore să spunem şi exact la fel ţine şi cea de oxigen tehnic de 50 de litri, presiunea de lucru e aceeaşi”, a declarat pentru News.ro Dr. Horhotă.

Dr. Lucian Horhotă, despre situaţia din spitalul pe care îl conduce: „Cea mai grea este ritmicitatea aprovizionării cu oxigen”

„A fost suport COVID în primul val, acum nu mai suntem, noi am aplicat planul de rezilienţă, am deschis toată capacitatea care se putea deschide şi înainte, plus ceva paturi suplimentare pentru ATI COVID. Sunt 6 paturi de ATI covid plus 2, 3 suplimentare în permanenţă şi 29 până la 35 de paturi de COVID pe secţii. Suntem la capacitate maximă, chiar cu peste, nu am refuzat pacienţi.

În momentul de faţă, cea mai grea este ritmicitatea aprovizionării cu oxigen, o cere toată lumea, toată lumea este într-o luptă să îi vină lui, sunt contracte dar ele sunt depăşite deja, practic noi acordul cadru pe care îl avem îl depăşim în luna decembrie, care era pentru cantitate de 2 ani. Am fost nevoiţi să introducem un stocator, noroc că am avut discuţii anterioare, de ieri am montat un stocator, aveam 140 de butelii mari pe zi, dacă la 13 minute schimbam o butelie...”, a explicat dr. Lucian Horhotă.