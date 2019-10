Dușan Uhrin, antrenor Dinamo, după succesul din Cupa României: 'Victoria cu Foresta Suceava nu a fost ușoară. Gazdele au jucat bine'

Dinamo a câștigat cu 4-0 meciul contra Forestei Suceava și s-a calificat în sferturile Cupei României. Antrenorul Dușan Uhrin s-a declarat foarte mulțumit de rezultat, dar și de atitudinea arătată de fotbaliștii săi, anunță MEDIAFAX.

Uhrin a comentat în cuvinte puține situția în care se află ”câinii” după anunțul lui Ionuț Negoiță. ”Aproape perfect. A fost un meci foarte dificil pentru noi. Suceava a făcut un super meci. N-a fost așa ușoară victoria. Ar fi trebuit să se termine 7-3. În repriza a doua am jucat mult mai bine. Am jucat fotbal pentru oamenii de aici, pentru fanii dinamoviști. (N.r. să se concentreze la meci, după conferința lui Ionuț Negoiță) N-a fost dificil, ne-am gândit doar la meci. Așa e viața. Ne-am concentrat total pe meci, am vrut să jucăm fotbal. Nu ne-am gândit la altceva. (n.r. – 51% din acțiunile lui Dinamo costă un leu). Nu sunt un om de afaceri, nu vreau să fiu. Nu pot să comentez.” , a spus Dușan Uhrin, după meci, la DigiSport.

În final, Uhrin a vorbit și despre meciul cu U. Craiova, dar nu le-a promis fanilor victoria: ”Nu promit niciodată, le spun că vom da totul să jucăm bine și să luăm un punct.” , a mai spus Uhrin. Dinamo s-a calificat în sferturile Cupei României, acolo unde au mai făcut pasul FCSB, FC Hermannstadt, Academica Cliceni și Petrolul.