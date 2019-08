Ducesa de Sussex a sunat-o de patru ori pe Jameela Jamil, în perioada în care a fost editor invitat pentru revista Vogue, pentru că actrița nu îi răspundea

Meghan Ducesa de Sussex a trebuit să îi telefoneze de patru ori actriței Jameela Jamil în perioada în care a fost editor invitat pentru revista Vogue, pentru că vedeta din ”The Good Place”, nu îi cunoștea numărul și nu știa că o să fie căutată, arată MEDIAFAX.

Jameela Jamil a povestit că a primit un telefon ”cald” de la Ducesa de Sussex, dar că nu i-a răspuns la trei apeluri iar când a aflat cine o sună era deja prea târziu.

”Nu ni s-a spus că o să fie un editor invitat și nici atât că e vorba despre Meghan”, a povestit Jamil.

Actrița în vârstă de 33 de ani a apărut pe coperta numărului dedicat de Vogue ”Forțelor schimbării” datorită mișcării ”I Weigh”, pe care a inițiat-o și unui eseu despre egalitate între genuri. Jameela nu a avut habar că editorul numărului este fosta vedetă din serialul ”Suits”, Meghan Markle, așa cum era aceasta cunoscută înainte să devină Ducesa de Sussex, în urma căsătoriei cu Prințul Harry.

”Meghan m-a sunat cu câteva zile înainte să apară revista. Am pierdut trei apeluri de la ea înainte să răspund. Îmi venea să-mi dau un pumn!”, a dezvăluit Jameela.

”Mi-a explicat faptul că a fost invitată să fie editorul numărului și că își cere scuze că totul a fost ținut secret. Mi-a zis că a ales să mă prezinte pentru că a văzut ce fac și e o admiratoare. Să știu că a urmărit ce am făcut cu I Weigh înseamnă enorm”, a arătat actrița.

Vedeta din ”Good Place” a spus că discuția cu ducesa a fost ”caldă, plăcută și chiar foarte hahaha”.

”Nu ne-am văzut înainte dar am avut o discuție foarte deschisă. Mi-a spus ce importantă e egalitatea între genuri pentru ea. A zis că i-a plăcut «The Good Place». Am fost încurcată că m-a văzut că am făcut o glumă despre ea în serial”, a povestit Jamil.

Ducesa a și pomenit scena în care Tahani, personajul jucat de Jameela se laudă că le-a făcut cunoștință lui Meghan și Harry.

”Mi-a spus că îi e recunoscătoare lui Tahani că i-a făcut cunoștință cu Harry. Eu am zis doar «Cu plăcere»”, a dezvăluit Jamil.

Fosta actriţă americană Meghan Markle, în vârstă de 37 de ani, este căsătorită cu prinţul Harry, în vârstă de 34 de ani, al șaselea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, din mai 2018. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul copil al ducilor de Sussex, s-a născut pe 6 mai. Cel de-al optulea strănepot al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii este al șaptelea în ordinea succesiunii la tron.

Jameela Jamil este o actriță britanică. A ajuns cunoscută după ce a interpretat rolul lui Tahani Al-Jamil în serialul ”The Good Place”. A lansat campania I Weigh dedicată depășirii clișeelor legate de greutate în cazul femeilor.