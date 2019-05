Duckadam, schimb de cadouri cu Donald Tusk: 'I-am dat o pereche de mănuși și palincă făcută de mine'. Ce a primit din partea liderului Consiliului UE

Donald Tusk s-a întâlnit, la Sibiu, cu Helmuth Duckadam după discursul în care președintele Consiliului European l-a lăudat pe fostul portar al echipei Steaua București. Helmuth Duckadam a declarat, pentru MEDIAFAX, că i-a dărut polonezului o pereche de mănuși și palincă făcută de el.

"Nu am discutat decât de fotbal, nu am discutat nimic de politică sau altceva. Discuția a decurs mai mult decat prietenească, este un om foarte onest și care din prima clipă îți face o impresie fantastică. Am discutat despre meciurile cu Barcelona, cu Liverpool, am discutat despre problemele fotbalului românesc și polonez care nu mai reușesc să ajungă la un nivel în care să aspire la vreo cupă europeană, discuții de genul asta. Ne-am învârtit în tot fotbalul european. A spus că, în Polonia, infrastructura este mult mai bună decât în România deoarece ei au organizat campionatul european alături de Ucraina, dânsul era prim-ministru și au stadioane extraordinare, dar, din păcate, echipele au bugete foarte mici. Asta îi spuneam și eu, din cauza acestor bugete, nu mai poți să faci față pe plan european cu Real Madrid, care are buget de 700 de milioane, cu bugete de cinci sau 10 milioane , nu ai cum", a declarat, pentru MEDIAFAX, fostul portar al echipei Steaua București.

Helmuth Duckadam a precizat că a făcut și un schimb de cadouri cu președintele Consiliului European.

"A fost o întâlnire în care am vrut să ne cunoaștem, ne-am facut cadou mici atenții unul celuilalt. Eu i-am dat o pereche de mănuși, niște palincă făcută de mine, dânsul mi-a dat o carte cu semnatura dânsului, a Uniunii Europene, o sticlă din orașul lui natal, din Gdansk, tot un fel de țuică. A fost o chestiune de protocol, chiar mai mult decat de protocol", a mai spus, pentru MEDIAFAX, marele fost portar.

Întâlnirea celor doi vine după ce, la începutul anului, la ceremonia de deschidere a președinției Consiliului UE desfășurată la București, Donald Tusk l-a lăudat pe Helmuth Duckadam, cerându-le românilor să apere valorile democratice așa cum fostul portar al Stelei a apărat cele patru penalty-uri în 1986, la Sevilla.

"Episodul care mi s-a întipărit cel mai bine în memorie a fost finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal, de la Sevilla, din 1986, când Steaua București a învins Barcelona. Și aș vrea să fac un apel la toți românii, să apere în România și în Europa, fundamentele civilizației noastre politice, libertatea, integritatea, respectarea adevărului în viața publică, statul de drept și Constituția, să le apere cu aceeași hotărâre cu care Helmuth Duckadam a apărat acele patru penalty-uri la rând. Atunci și mie mi s-a părut imposibil, dar el a reușit. Și voi veți reuși", a declarat atunci preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.

Discursul lui Donald Tusk, ținut în limba română, a fost aplaudat atunci la scenă deschisă de către participanți.

Steaua București a reușit, în 1986, cea mai importantă performanţă fotbalistică a României. Echipa a câştigat, în 7 mai 1986, la Sevilla, Cupa Campionilor Europeni, după ce a învins în finală, cu scorul de 2-0 (0-0, 0-0), în urma executării loviturilor de departajare, pe FC Barcelona. Helmuth Duckadam a apărat toate cele patru lovituri executate de spanioli, în timp ce pentru Steaua au marcat Lăcătuş şi Balint, iar Majearu şi Boloni au ratat.

Performanţa reuşită de Duckadam pe Stadionul Sanchez Pizjuan de a apăra patru penaltiuri este înscrisă în Cartea Recordurilor.