Dumitru Buzatu: Liviu Dragnea are dreptul moral să se întoarcă în PSD

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat joi, la Antena 3, că Liviu Dragnea are „dreptul moral” să revină în formațiunea social-democrată.

„Eu cred ca Liviu Dragnea moral are dreptul sa se intoarca in PSD. Politicile pe care PSD le-a promovat cand Liviu Dragnea a fost presedinte au fost populare pentru marea masa a populatiei. Vedem azi ce se intampla intr-o guvernare al carei acces la putere s-a realizat cu orice pret, inclusiv cu pretul inchiderii lui Liviu Dragnea, ca sa aiba Klaus Iohannis guvernul sau. Nu stiu daca va dori sa se intoarca in PSD, daca nu cumva a fost dezamagit de atitudinea unor colegi”, a spus Dumitru Buzatu.

Liderul judetean PSD a apreciat ca nu crede ca Dragnea va rupe partidul. „Nu cred ca e posibil, nici nu cred ca ar face asa ceva, a fost un om atasat partidului”.

Citește și: INTERDICȚIILE lui Liviu Dragnea până în 2024: Fostul lider PSD își poate relua activitatea politică în anumite limite .