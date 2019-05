Dumitru Buzatu: Referendumul e o mascaradă. Dăncilă are dreptul la opinie personală

Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, legat de anunțul premierului Viorica Dăncilă că va vota la referendum, că aceasta are dreptul la o opinie personală dar că el îi îndeamnă pe toți membrii PSD-ALDE să nu meargă la „mascarada” lui Klaus Iohannis.

„Față de invitația președintelui de a participa la un referendum la care să răspundem la niște întrebări de tip 'Nu-i așa că Pământul e rotund?', m-am exprimat încă de la începutul acestei dezbateri, anume împotrivă. Noi trebuie să încurajăm, oamenii politici responsabili, o participare efectivă la vot la consultările reale, pe probleme pe care le explicăm în detaliu și care au relevanță pentru conduita ulterioară a parlamentelor naționale. Dacă dorim să simulăm aceste consultări, să punem întrebări retorice, ale căror răspunsuri sunt deja știute și arhiștiute, eu nu sunt printre aceia să îndemn pe cineva să meargă la acest referendum. Dl Iohannis nu are o atitudine imparțială, care să fie luată în considerare, așa consider eu, de membrii PSD sau de susținătorii acestui partid sau ai coaliției PSD-ALDE, insultându-i de atâtea ori, proferând injurii la adresa lor, calomnii, tratându-i cu o lipsă de respect vizibilă, așa că nu are de ce să i se răspundă la această mascaradă”, a declarat Dumitru Buzatu, întrebat dacă va vota la referendumul din 26 mai.

Despre anunțul premierului Viorica Dăncilă că va merge la referendum, liderul PSD Vaslui a spus:

„Nu știu ce va face premierul. Până la urmă, noi nu avem o părere care să oblige pe cineva, nici nu poate fi dată o asemenea hotărâre. Dna premier are responsabilități în ceea ce privește organizarea acestor acțiuni și are dreptul să aibă o opinie personală. Eu am vorbit doar în numele meu și, atât cât am putut, i-am îndemnat pe toți cei care mă susțin să nu participe la referendum”.