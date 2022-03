După 20 de ani de la serialul devenit cult, 'The Wire', 'We Own This City' a fost prezentat în premieră la Festivalul Séries Mania

După 20 de ani de la serialul devenit cult, "The Wire", duo-ul de creatori George Pelecanos şi David Simon au prezentat în premieră la Festivalul Séries Mania, noul lor serial, "We Own This City", care se petrece în acelaşi oraş Baltimore şi care este inspirat dintr-o poveste reală, relatează AFP, citat de Agerpres.

"We Own This City", care se bazează pe cartea cu acelaşi nume a jurnalistului american de investigaţie, Justin Fenton, a fost produs de HBO şi a fost prezentat sâmbătă la festivalul Séries Mania desfăşurat în perioada 18 - 25 martie la Lille.Contrar serialului "The Wire", un succes uriaş de audienţă şi de critică care a cuprins cinci sezoane - între 2002 şi 2008 -, "We Own This City" are doar şase episoade cu durata de o oră.





Serialul prezintă o uriaşă afacere de corupţie din cadrul poliţiei din Baltimore, scoasă la iveală după revoltele provocate de moartea, în 2015, a tânărului afro-american Freddie Gray în timpul arestării sale.



"A fost David Simon cel care m-a contact în timpul procesului. El mi-a spus: 'trebuie să scrii o carte după care vom face un serial' ", a declarat Justin Fenton, într-un interviu acordat AFP. Amândoi au lucrat la acelaşi ziar, Baltimore Sun, în epoci diferite.



"În ce priveşte unele aspecte, lucrurile au fost dramatizate, însă unele scene au fost filmate în conformitate cu realitatea. A fost incredibil", a spus el.



Când a izbucnit scandalul în 2016, Justin Fenton, era reporter pentru afaceri criminale la ziarul Baltimore Sun şi nimeni nu se aştepta la amploarea acestei afaceri de corupţie. Şi totuşi, timp de mulţi ani, un grup de agenţi de la o unitate de prestigiu, operând majoritatea timpului în civil, s-au ocupat de afaceri oneroase de racket şi şantaj.



Ei îşi însuşeau bani şi droguri descoperiţi la traficanţi şi păstrau o parte pentru ei. Uneori plasau probe false, mai ales arme, pentru a acuza persoane - în special din cartierele sărace cu populaţie de culoare - pentru a-şi etala rezultate bune şi a urca treptele ierarhice.