După aproape 3000 de dosare făcute judecătorilor şi procurorilor, Kovesi susţine că DNA nu avea secţie de investigare a magistraţilor

Laura Codruţa Kovesi susţine că în cadrul DNA nu există o secţie de investigare a magistraţilor, pentru că serviciul condus de Florentina Mirică cerceta în funcţie de faptă, nu după calitatea persoanei. Fosta şefă a DNA foloseşte această nuanţă fără să facă trimitere la cele 2901 dosare făcute unor judecători şi procurori în perioada 2014-2019.

Vezi şi: 'CV' de procuror-şef european: Lista abuzurilor comise de DNA, sub conducerea lui Kovesi, asupra magistraţilor din toată ţara/ DOCUMENT

"Este o mare confuzie. În DNA nu a existat o secție de investigare a magistraților. A existat un serviciu pentru investigarea faptelor din justiție. El a fost creat că urmare a faptului că în Raportul MCV, unul dintre obiective a fost un sistem de justiție curat. Serviciul nu a cercetat doar procurori sau judecători. Au fost cercetați și executori judecătorești, avocați sau chiar persoane fără nicio calitate, dar care spuneau "da-mi 10.000 de euro că îl cunosc eu pe judecător sau pe procuror și îți soluționez dosarul", deci trafic de influență. Am văzut și ideea că acest serviciu ar fi fost ceva ascuns și nimeni n-ar fi știut de el. Procurorul șef al acestui serviciu a fost numit de CSM în urmă unui interviu, totul a fost public. La fel s-a spus și despre protocolul cu SRI, că a fost ceva secret. Nici vorba! În raportul de activitate din 2009 și 2012, în care am spus public ce am făcut în calitate de procuror general, este trecută și încheierea protocolului cu SRI. Conținutul era clasificat, dar de protocol se știa. Deci în DNA nu a fost o secție pentru a investiga procurori și judecători, nu a existat niciodată o secție pentru o anumită categorie profesională. A fost pentru fapte din justiție", a declarat Kovesi, pentru ziare.com.

Plenul CSM a validat, pe 15 octombrie, raportul Inspecției Judiciare privind dosarele de la DNA cu magistrați. Documentul scoate la lumină numeroase ilegalităţi comise de procurorii DNA în dosarele în care erau vizaţi alţi magistraţi. Practicile enumerate în raport au constituit, potrivit CSM, factori de presiune asupra activităţii magistraţilor din întreaga ţară, care au afectat dreptul părţilor la un proces echitabil. Toate acestea au fost "coordonate de la centru", de procurorul-şef Laura Codruţa Kovesi şi adjuncţii acesteia.

CITEŞTE ŞI: EXCLUSIV - Raportul MCV, între realitate şi ficţiune: Lista celor 20 de erori factuale şi aprecieri subiective din raport .