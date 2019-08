După ce a determinat schimbarea protocolului USR-PLUS, Daniel Funeriu denunţă un 'atac pervers' din partea lui Dacian Cioloş: 'Trag un semnal de alarmă'

Daniel Funeriu îi dă o replică lui Dacian Cioloş, cel care l-a atacat fără să îl numească, în urma criticilor formulate de fostul ministru al Educaţiei la adresa unei prevederi din Protocolul USR-PLUS. Ca umare a unei intervenţii publice a lui Funeriu, liderii celor două parte au eliminat din protocol un articol care prevederea că sunt acceptaţi foştii colaboratori ai Securităţii, dacă aceştia erau minori în perioada semnării angajamentului.

"După ce, în multiple rânduri, am avut doar cuvinte de laudă despre Dacian Cioloș și dl. Tudorache, (ar fi, poate, surprinși să afle cu cine a votat întreaga mea familie!) constat că ambii mă atacă, fără să mă numească, într-un mod pervers. Culmea, după ce, în 24 de ore după ce am scris despre mizeria cu securiștii minori, au modificat în sensul celor cerute de mine. Deci au recunoscut explicit că aveam dreptate. E cel puțin ciudat ca doi politicieni să atace cu asemenea intensitate, "à la Cubillas" (la noi, la Săvârșin în anii '70-'80, etalonul violenței era șutul celebrului fotbalist peruvian Teófilo Cubillas!) un simplu cetățean îngrijorat de soarta țării sale. Ca simplu cetățean mă simt agresat și chiar vreau să-i întreb dacă tot așa îi vor ataca pe cetățenii care îi vor atenționa amical când greșesc, după ce vor avea puterea executivă! Trag un nou semnal de alarmă pentru că ceva nu se leagă: eu cunosc un Dacian Cioloș total diferit. Rațional, bun și calm. Să fi fost "capturat" de una sau mai multe persoane din jur care îi dereglează direcția? Eu încă mai cred în omul Cioloș. Cel pe care îl cunosc și respect și alături de care am făcut lucruri bune pentru România.

PS: îi voi da domnului Cioloș un răspuns punctual.

Dl. Tudorache (contrar impresiei mele inițiale) mai are de trăit vreo trei vieți până să se ridice la nivelul la care să merite un răspuns de la mine (că noh, estimez că de atât timp are nevoie să ajungă la nivelul meu de tenis, chimie și caligrafie ;) și noh, în clasa a VII-a învățam pe vremuri că "acvila non capit muscas"). Îi spun totuși că nu e OK să amenințe voalat cu dezvăluirea unei corespondențe private între terțe persoane. Pentru că abia aia ar fi securismul de care eu, unul, nu l-am bănuit niciodată. Încă sper că am interpretat eu greșit cuvintele lui. Dar asta riști dacă nu ești bărbat și, deci, nu ataci frontal și explicit!", scrie Funeriu pe Faceboook.

Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu a afirmat, vineri, că protocolul încheiat între USR și PLUS privind prezidențiabilele, prin care candidatul alianței trebuie să nu fi încheiat angajamente cu securitatea, cu excepția perioadei când acesta era minor, are ca scop protejarea unei anumite persoane. Ulterior, Dan Barna şi Dacian Cioloş au anunţat modificarea protocolului, lansând atacuri la criticii alianţei, fără să dea nume.