După ce a fost acuzat că a afectat independenţa justiţiei, Arafat insistă: 'Orice insinuare ne pune în pericol'

După ce a fost acuzat de Forumul Judecătorilor că a afectat independenţa justiţiei prin declaraţiile referitoare la faptul că persoanele responsabile de achiziţii în această perioadă nu ar trebui să fie vizate de anchete penale, secretarul de stat Raed Arafat îşi susţine poziţia şi revine cu noi explicaţii pe această temă.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, le-a transmis, luni seară, celor care acuză că s-au făcut achiziţii de materiale şi echipamente la preţuri prea mari, să piaţa de acum nu mai este ca acum câteva luni şi, dacă nu cumperi ceva când găseşti, deşi ştii că preţul este de patru-cinci ori mai mare, s-ar putea să nu mai găseşti. Arafat afirmă că, fără activitatea oamenilor din departamentele de achiziţii, lupta din linia întâi ar fi fost dusă de medici cu mâinile goale, notează news.ro.

Raed Arafat a fost întrebat, luni seară, la Antena 3, despre achiziţiile de materiale şi echipamente la preţuri prea mari şi a spus: ”Cei care spun acum, indiferent cine sunt, le spun că e foarte uşor să comentezi de pe margine fără să ştii realitatea situaţiei cu care ne-am confruntat şi, atenţie, cu care ne confruntăm. Şi nu numai noi. Vorbim de toate ţările lumii care au avut această problemă şi care s-au trezit nepregătiţi pentru că nu numai România s-a trezit cu lipsă de pregătire în acest domeniu, cu lipsa de stocuri de materiale necesare, cu lipsa de echipamente. Suntem într-o lume în a cărei piaţă nu se mai comportă normal. Nu mai există ca şi pe vremea în care făceam acum 3 luni achiziţii normale. Acum totul se negociază, se discută, vezi preţul, ştii bine că este de patru-de cinci ori mai mare, dar ştii şi mai bine că dacă nu prinzi acest material şi îl cumperi acum, următorul va fi şi de zece ori mai mare”.

Arafat afirmă că cei care lucrează în departamentele de achiziţii ”sunt soldaţii noştri, care au fost trimişi în mijlocul războiului, dar pe care nu îi vedem în linie de front”.

”Pentru cei care sunt în linie de front, dacă ei nu sunt, normal că cei care sunt în linie de front cădeau pentru că nu aveau cu ce să se protejeze sau cu ce să lucreze. Oamenii ăştia au putut într-un timp relativ scurt să aducă ce avem nevoie cu mare dificultate. (...) Aşa că, la acest moment, orice acuzaţie, fără probe, fără dovezi, orice insinuare le face lor o nedreptate şi ne pune în pericol, pentru că aceşti oameni, la un moment, s-ar putea să nu mai aibă curajul să îşi facă treaba şi încă nu am ajuns momentul, piaţa este total anapoda”, a mai spus Arafat.

Acesta a explicat că preţurile de acum nu mai cioncid cu cele de acum câteva luni.

”Degeaba vine cineva şi spune că masca era atâta şi de ce am cumpărat-o cu atâta. Pentru că nu mai există cu preţul de acum 3-4 luni. Acum sunt alte preţuri. Sau de ce aţi contractat cutare ventilator că în caietul de sarcini aţi scris că trebuie să aibă atâtea funcţii şi uite că îi lipseşte o funcţie. Pentru că atâta am putut să avem şi pentru că în analiza noastră această funcţie am considerat-o dispensabilă ca să putem pune mâna pe ventilator, că altfel, dacă zicem că nu îl luăm, nu mai luăm niciun ventilator. Asta este modul de lucru acum şi nu suntem noi singura ţară care ne-am confruntat cu acest lucru”, a mai spus Arafat.

În legătură cu achiziţiile de materiale sanitare de la firme care se ocupau cu orice altceva înainte, Arafat a spus: ”Firma respectivă s-a reorientat, a făcut un contract cu un furnizor, nouă ne-au ofertat ce am avut nevoie şi din altă parte nu puteam să luăm, am contractat şi au adus materialul şi l-au livrat corect, conform contractului”.