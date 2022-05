După ce a refuzat invitația de a vizita Kievul pe 9 mai, cancelarul Germaniei a vorbit cu Zelenski despre ajutor militar

Volodimir Zelenski a declarat că a vorbit cu cancelarul german Olaf Scholz despre ajutorul defensiv, cooperarea în sectorul energetic și creșterea sancțiunilor împotriva Rusiei ca forță invadatoare, relatează Reuters.

„Apreciem nivelul înalt de dialog” cu Germania, a scris el pe Twitter, folosind un emoji cu steagul german pentru a reprezenta țara, și „sprijinul în lupta noastră”.

Zelenski îl invitase anterior pe Scholz să facă o declarație politică puternică prin vizita la Kiev luni, 9 mai, ziua în care liderii germani au călătorit adesea la Moscova pentru a marca Ziua Victoriei în Rusia, comemorând înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Această vizită specială nu a avut loc, iar Scholz s-a aflat în schimb la Berlin, însoțit de președintele francez Emmanuel Macron, unde Poarta Brandenburg a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean în semn de susținere.

Reuters notează că Scholz a fost reticent să viziteze Ucraina, deoarece Kievul nu a fost dispus să îl primească pe președintele german Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier este nepopular la Kiev, deoarece este asociat acolo cu o politică germană anterioară de urmărire a unor legături comerciale strânse și de altă natură cu Rusia lui Vladimir Putin.

Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a vizitat Ucraina ieri (10 mai), fiind cel mai înalt oficial guvernamental german care a vizitat țara de la începutul invaziei rusești, la 24 februarie.

